نائب بريطاني: حرب نووية في العقد المقبل

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: حذر النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، توبياس إلوود، من أنه من غير المستبعد أن يشهد العالم في السنوات العشر المقبلة استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وأوضح النائب البريطاني في تصريح لـ«راديو تايمز» أن ذلك يرجع إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية. وقال «نحن نعيش في عقد صعب للغاية. عالمنا سوف يتغير. أعتقد، مهما بدا ما سأقوله مرعبا فإننا سنرى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في السنوات العشر القادمة».

وأضاف البرلماني البريطاني أن بلاده في حاجة إلى «ونستون تشرشل جديد»، الذي سيساعدها على النجاة من عقد «صعب للغاية». وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي تشارك في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد إنها ستكون مستعدة، إذا لزم الأمر، للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي.

