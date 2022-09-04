إيران احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر

عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: كشف مسؤول أميركي ان سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرانية سحبت قاربين مسيرين أميركيين من المياه يوم الخميس ووضعت غطاء عليهما ونفت احتجاز أي شيء يخص الولايات المتحدة قبل أن تعيدهما يوم الجمعة للسفن الحربية الأميركية التي تجمعت في المكان.

واختلفت رواية المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، عن تلك التي قدمها التلفزيون الإيراني، الذي قال إن القاربين المسيرين عرضا السلامة البحرية للخطر. وهذا هو ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع.

وتعمل إيران على تعزيز وجودها في البحر الأحمر، بالقرب من ساحل اليمن، حيث تدعم طهران الحوثيين وبدأت الجمهورية الإسلامية قبل أكثر من عشر سنوات نشر قطع بحرية بالمنطقة لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية من القرصنة.

وقال التلفزيون إن «الفرقاطة (الإيرانية) جماران احتجزت القاربين لمنع وقوع أي حادث محتمل، بعدما وجهت تحذيرات للأسطول الأميركي»، وأضاف أنه «بعد تأمين الممرات الملاحية الدولية، تم إطلاق سراحهما في منطقة آمنة».

