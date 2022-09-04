الديموقراطية الأميركية في خطر

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واشنطن - الوكالات: إنه انعكاس محزن للوضع السياسي الخطير الذي تجد الأمة نفسها فيه أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية شعر بأنه مضطر لإلقاء خطاب في وقت الذروة يندد فيه بالعنف السياسي وإنكار الانتخابات ويدعو الأميركيين إلى «الاتحاد وراء الهدف الوحيد المتمثل في الدفاع عن ديموقراطيتنا».

وفي هذا السياق أكدت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن الديموقراطية، في الواقع، تتعرض للهجوم في الولايات المتحدة، وأن الالتفاف للدفاع عنها مهمة ملحة، ولا يخدم الأمة التظاهر بأن هذه مشكلة ذات أبعاد بين الحزبين.

وأصبح الدفاع عن الديموقراطية واجبا عندما روج زعيم أحد الحزبين للاعتقاد الخطأ بأن انتخابات 2020 الرئاسية قد سُرقت، وسعى إلى منع التداول السلمي للسلطة، وحرض أتباعه على اقتحام مبنى الكابيتول، واستمر في إثارة الغضب والاضطراب.

كما قال الرئيس جو بايدن في فيلادلفيا الجمعة «الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعيا. يمثل دونالد ترامب والجمهوريون أصحاب الشعار (اجعلوا أميركا عظيمة مجددا) تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا».

ولفتت الصحيفة إلى أن التحدي الصعب، الذي ربما لا يمكن التغلب عليه، الذي يواجهه بايدن - قبل 8 أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد المسار المستقبلي لرئاسته- هو كيفية إيصال رسالة الدفاع عن الديموقراطية بطريقة تستدعي الوطنية بدلا من الحزبية.

وعلقت الصحيفة بأن إقناع الناس لا يكون بتوبيخهم أو تحقيرهم، وأن هذه هي الطريقة التي وصل بها خطاب الرئيس للعديد من المحافظين ذوي النية الحسنة.

وترى الصحيفة أن بايدن كان مخطئا في الخلط بين التمسك بسيادة القانون وأجندته الحزبية، التي أسماها «عمل الديموقراطية».

وأضافت أنه يمكن أن تكون مع الديموقراطية ولكن ضد مقترحات سياسة الرئيس لاستخدام الحكومة لخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ومكافحة تغير المناخ.

وتابعت « واشنطن بوست» بأنها تقدم هذه الانتقادات للرئيس لأنها تتفق معه حول المخاطر المعنية، مشيرة في ذلك إلى إعلان ترامب خلال مقابلة إذاعية، قبل ساعات فقط من خطاب بايدن، بأنه إذا أصبح رئيسا مرة أخرى فسوف يصدر عفوا كاملا واعتذارا حكوميا لمثيري الشغب في السادس من يناير 2021.

وختمت افتتاحيتها بأن ما هو مخز حقا، وما شكل خلفية خطاب بايدن هو ازدراء ترامب المستمر لسيادة القانون والصمت المتواطئ لقادة حزبه المفترضين، مثل زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي؛ والتهديد الحقيقي بأن ترامب قد يكون مرة أخرى مرشح حزبه في عام 2024.

