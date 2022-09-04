دربي «ميرسيسايد».. سلبي

دوليه

انتهى دربي «ميرسيسايد» الذي يجمع ليفربول مع إيفرتون بالتعادل السلبي أمس على ملعب الأخير «غوديسون بارك» في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي. وأضاع مهاجمو الفريقين العديد من الفرص على مدار الشوطين، ليرفع ليفربول رصيده إلى 9 مقاط في المركز الخامس مؤقتاً، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

من جهته، يخوض أرسنال أول امتحان جدي هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على مان يونايتد اليوم.

ورغم فوز أرسنال في مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، فإن الثقة لدى لاعبي مان يونايتد في تصاعد مستمر، بعد 3 انتصارات متتالية ارتقت بالفريق إلى المركز الخامس، بعد تلقيه هزيمتين في أول جولتين.

ويرجع التطور الحاصل في مستوى الفريقين بالآونة الأخيرة، للاستقرار في الخط الخلفي، لا سيما بعد بروز ضيفيْن جديديْن على الدوري الإنكليزي الممتاز، هما لاعب أرسنال ويليام ساليبا، ولاعب مان يونايتد ليساندرو مارتينيز. ويغيب الفرنسي أنطوني مارسيال مجددا عن مان يونايتد اليوم وهوغاب عن أول مباراتين من الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة، قبل أن يعود للمشاركة في الشوط الثاني أمام ليفربول؛ حيث صنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله ماركوس راشفورد.

لكن شكوى اللاعب من وتر آخيل أبعدته عن الفوز على ساوثمبتون وليستر سيتي، في الوقت الذي سيغيب فيه اللاعب مجددا عن مواجهة أرسنال.

وقال مدرب يونايتد الهولندي تين هاغ: «مارسيال لن يتواجد في المباراة، لا يمكنني القول الآن متى سيكون قادرا على المشاركة مجددا». وغاب الثنائي لوك شاو وآرون وان بيساكا عن مباراة ليستر في ملعب «كينج باور» بسبب آلام بسيطة. وبسؤاله عن مدى جاهزيتهم لمباراة اليوم قال تين هاغ: «من الصعب الحديث عن ذلك حينما يتعلق الأمر بلوك شاو، وآرون». من جانبه، كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعب وسطه المصري محمد النني سيغيب عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة. وقال أرتيتا أول من امس في مؤتمر صحافي عن إصابة النني (30 عاما) ولاعب الوسط الآخر الغاني توماس بارتي «بالنسبة للنني نتحدث عن عدة أشهر، أما بارتي فنأمل في أسابيع أو أقل من ذلك»، وذلك بعد إصابة لاعب الوسط الدولي المصري بقدمه أمام فولهام في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي. وعبر أرتيتا عن سعادته من فترة الانتقالات الصيفية، رغم فشل التعاقد مع لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي دوغلاس لويز في اليوم الأخير قبل إغلاق الميركاتو. ووفق التقارير، عرض أرسنال 28 مليون دولار لضم لويز، لكن فيلا رفض هذه المقاربة. وتابع أرتيتا: «قام النادي بعمل رائع لجلب اللاعبين الذين أردناهم، أجرينا الانتقالات باكرا نوعا ما، لكن للأسف في آخر 72 ساعة، أصيب توماس (بارتي) في نفس مكان المرة الماضية، ثم تعرض مو (النني) لإصابة طويلة الأمد وتعين علينا الرد في السوق». وقال أرتيتا «هناك اختبار في كل أسبوع بالبريميرليغ، نرى ذلك في كل مباراة، لا أتوقع أي شيء مختلف». وتابع «سبق أن فزنا في أولد ترافورد من قبل، يجب علينا تكرار الأمر مرة أخرى، أثق بقدرتنا على الذهاب وفرض أسلوبنا والفوز، لا أجد مشكلة في ذلك».

