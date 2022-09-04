أسباس قاد سلتا فيغو إلى الفوز

دوليه

قاد النجم ياغو أسباس فريقه سلتا فيغو لتحقيق الفوز الأول على أرضه ليواصل انتصاراته بفوزه على ضيفه قاديش 3-0 أول من أمس في المرحلة الرابعة من الليغا. ودون أسباس ثنائية لافتة من خارج منطقة الجزاء (56 و75) وتكفل أوسكار رودريغيز بالهدف الثالث مع الدقيقة الثانية والستين. ورفع سلتا فيغو رصيده إلى سبع نقاط، فيما استمرت معاناة قاديش صاحب المركز الأخير دون نقاط. وهذه المباراة الثالثة لسلتا فيغو على أرضه، إذ تعادل مع إسبانيول 2-2 وخسر من ريال مدريد 4-1، علما أنه انتصر في الجولة الفائتة خارج أرضه على جيرونا.

