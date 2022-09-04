دورتموند هزم هوفنهايم

دوليه

قفز بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني بشكلٍ مؤقت عقب انتصاره بهدف دون رد على هوفنهايم أول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة. ونجح ماركو رويس في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. وحافظ دورتموند على تقدمه حتى نهاية اللقاء محققا انتصاره الثاني تواليا والرابع في خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة. من جهة أخرى توقف رصيد هوفنهايم عند تسع نقاط من ثلاثة انتصارات. وتبقى صدارة بوروسيا دورتموند مهددة من عدة منافسين أبرزهم بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يملك 10 نقاط ويواجه يونيون برلين (يملك 10 نقاط أيضا).