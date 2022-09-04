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دوليه

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برشلونة ضم ألونسو


أعلن برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر عن وصول الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو ومشاركته في تدريبات الفريق. ونشر برشلونة مقطع فيديو قصير للاعب الدولي الذي فسخ عقده مع تشلسي فجر أمس، حيث ظهر ألونسو وهو يرتدي لباس برشلونة ويشترك مع رفاقه في التدريبات. وكتب برشلونة فوق الفيديو: «مرحبا ألونسو».
وذكر برشلونة أن عقد ألونسو سيمتد حتى يونيو 2023 متضمنا شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو. وبدأ ألونسو (31) عاما مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد قبل أن يخوض عدة تجارب مميزة أبرزها في تشلسي بين 2016 و2022. ويأمل تشافي هرنانديز أن يكون ألونسو الحل النهائي لمشكلة الظهير الأيسر في ظل تراجع أداء جوردي ألبا.


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