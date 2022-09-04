مارسيلو انتقل إلى أولمبياكوس

دوليه

حسم البرازيلي مارسيلو، أسطورة ريال مدريد، وجهته في موسم «2022-2023»، بعد إعلان انتقاله لأحد الأندية خارج الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وأعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تعاقده، أول من أمس، مع الدولي البرازيلي لمدة عام، قابل للتمديد لعام آخر. وقال النادي اليوناني في بيان رسمي «من دواعي سرورنا أن نعلن عن وصول أسطورة حقيقية مثل مارسيلو».

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعد مغادرة صاحب الـ34 عاما ملعب سانتياغو برنابيو بنهاية عقده في يونيو الماضي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ النادي.

وأمضى مارسيلو جُل مسيرته بقميص الفريق الملكي، الذي لعب له منذ عام 2007، قادما من فلومينزي البرازيلي.

