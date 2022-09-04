سيرينا تواصل تقدمها في «أميركا المفتوحة»

دوليه

أقصت الاميركية سيرينا وليامس الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميا لتعبر الى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرة البطولات الاربع الكبرى في التنس، في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات، فيما رافقها الى الدور ذاته المصنف أول عالميا وحامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف.

وأخرجت سيرينا المتوقع أن تعتزل الرياضة مع نهاية البطولة كل ما لديها من طاقة ومقاومة للإطاحة بكونتافيت 7-6 (7/4)، 2-6، 6-2 أمام جمهور مشتعل وأجواء صاخبة على ملعب آرثر آش الرئيسي. توقع الكثيرون ربما أن تخرج سيرينا في الدور الاول، على غرار ما حصل في ويمبلدون، أو الثاني نظرا لتراجع أدائها وتصنيفها الى المركز 605، إلا أن المتوجة بـ23 لقبا كبيرا أعادت عقارب الساعة الى الوراء وذكرت الجميع بمن هي.

قالت بعد الفوز ردا على سؤال عما إذا كانت متفاجئة من مستواها «أنا سيرينا. ليس لدي لأثبته ولا شيء لأخسره لا يزال هناك القليل بداخلي لذا سنرى ما سيحصل. أنا لاعبة جيدة جدا. أحب التحدي». أما الاستونية من جهتها، فأقرت أن صخب الجماهير الداعمة لسيرينا على أكبر ملعب تنس في العالم أثر فيها. قالت في هذا الصدد «كان الامر صعبا. كنت أعرف ما ينتظرني، كان شيئا لم أختبره من قبل». من جانبه، عبر حامل اللقب مدفيديف الى الدور الثالث للعام الخامس تواليا على حساب الفرنسي أرتور ريندركنيخ (58 عالميا) 6-2، 7-5، 6-3.

وسيلتقي تاليا مع وو ييبينغ (174) الذي أصبح أول لاعب رجل صيني يبلغ الدور الثالث في نيويورك وأول لاعب من بلاده يبلغ الدور ذاته من بطولة كبرى منذ خو سين خي عام 1946 في ويمبلدون بعد فوزه على البرتغالي نونو بروغيش 6-7 (3-7)، 7-6 (7/4)، 4-6، 6-4، 6-4. وقال الروسي بعد المباراة «بشكل عام أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته في المجموعة الثالثة. مع نهاية المباراة كانت الامور تتحسن. الامر الاهم هو الفوز وبثلاث مجموعات».

