انطلاق «رالي لبنان»

دوليه

انطلقت رسميا مساء أول من أمس الجمعة فعاليات رالي لبنان الدولي الـ 44 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2022 وهي الجولة الخامسة والاخيرة من البطولة الاقليمية التي ينظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على الطرقات المعبدة بمشاركة المتسابق الكويتي يوسف الظفيري. وينظم رالي لبنان الدولي برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وتبلغ المسافة الاجمالية فيه 478?83 كلم منها 286?53 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 10 ويشارك فيه 30 سيارة. وبدأ الرالي بالمرحلة الخاصة الاستعراضية الأولى للسرعة، التي تقام داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة في منطقة (الكسليك) شمال بيروت، ثم انطلقت السيارات في الجزء الثاني من السباق صباح أمس على أن ينتهي الرالي اليوم الأحد مع اعلان النتائج.

من جانبه، قال الظفيري الذي يشارك مع زميله الملاح اللبناني زياد بردويل في السباق على سيارة (ميتسوبيشي لانسر ايفو 10) في تصريح لـ «كونا» انه يشارك عن نادي (965 للمحركات) في رالي لبنان للمرة الاولى وتأتي بعد مشاركته في رالي الكويت ورالي الاردن.

