الزمالك يجدد لزيزو وروقا

دوليه

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تمديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم ليستمر داخل «البيت الأبيض» حتى 2025. وقال مرتضى عبر قناة النادي الرسمية: «تم الاجتماع مع أحمد سيد زيزو ووالده في حضور أحمد مرتضى عضو المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق». وأضاف: «أحمد سيد زيزو لاعب محترم ولم يتشرط على نادي الزمالك وقام بمديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم بشكل رسمي». وتألق زيزو مع الزمالك بشدة خلال الموسم الجاري، وأسهم في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي ونال جائزة هداف المسابقة برصيد 19 هدفا، كما نال جائزة أفضل لاعب في المسابقة. كما أعلن رئيس الزمالك عن تجديد عقد لاعب الوسط محمد أشرف روقا دون الكشف عن مدة العقد. وعن عمر كمال لاعب فيوتشر قال مرتضى «عمر يرغب في العودة للزمالك وهناك جلسة جمعتني بالنائب أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر وبإذن الله عمر كمال سيكون لاعبا في الزمالك بناء على رغبته.