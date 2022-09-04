تشكيل لجنة تقصي.. في هيئة الرياضة؟

محلية

علامة استفهام كبيرة تأتي في هيئة الرياضة في وقت كان الاخ الوزير عبدالرحمن المطيري هو المسؤول عن الرياضة، وهو من قدم إستراتيجية رياضية ولكنه بسبب الاحداث السياسية لم يكمل مهمته والان رجع مرة اخري وزيرا ومسؤولا عن هيئتي الرياضة والشباب لمدة قصيرة الى حين انتهاء انتخابات مجلس الامة وتشكيل حكومة جديدة لا يعلم من سيكونون في التشكيل الحكومي الجديد، وذلك علي اقصى حد في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر 2022 (توقعاتي المتواضعة) هل يا بويوسف كنت تعلم ان هناك مخالفات، ولكن لم يسعفك الوقت للبحث فيها؟ اما انك استعنت «بصديق» اوصل لك معلومات عن مخالفات محددة حدثت بعد تركك للمنصب؟ فهل هذا توجه شخصي لك او انها من ضمن سياسة الحكومة الحالية «بنبش» المستور وعدم مجاملة اي مخطئ بحق الكويت والشباب والرياضة؟ في الحالتين اعتقد ان هذا الموضوع مستحق البحث فيه، ولكن هل تعتقد يا معالي الوزير بأن هذه هي مشكلة الرياضة في الكويت ؟؟؟ المشكلة اعمق من ذلك لان من يقود الحركة الرياضية اكثر من طرف وهيئة ومجلس ادارة وو وو؟ فأعتقد اذا عرفت السبب او الاخطاء الجسيمة التي يتم فيها الان ادارة الرياضة الكويتية، فعليك تشكيل عشر لجان اخرى لمراجعة قرارات الهيئات الرياضية الاهلية والحكومية والتربوية التي تتعلق بالقطاع الرياضي، وليس المواضيع التي شكلت لها لجنة من خارج هيئة الرياضه؟ فشكرا على اهتمامك بشؤون الرياضة لان الاصلاح لا يمكن ان يمشي مع الفساد الى نهاية الخط.

والله من وراء القصد

