الأصفر.. القادم غير سار

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انفرد القادسية بصدارة الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثانية اثر فوزه على الفحيحيل 1-0 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس، رافعا رصيده الى 6 نقاط، في حين ظل منافسه بلا رصيد. لكن هذا التصدر وتسجيل الفوز الثاني بعدما كان قد تغلب على الساحل 3-2 في انطلاقة المسابقة لم يصل لحد الاقناع فاذا ما كانت الغاية تحقيق النقاط الثلاث لكي يستمر اي فريق بالمنافسة على اللقب، الا ان مع القادسية الوضع مختلف تماما، وذلك على ضوء ما ظهر عليه الفريق خلال المباراتين والذي لا يمت له باي صلة، حيث افتقد الأصفر مقومات الفريق الذي يمكن ان يعقد عليه الرهان بالمنافسة على البطولات تحديدا في لقاء اول من امس، حيث الخطوط متباعدة والبطء يطغى على اللاعبين مع غياب الروح لدى الكثير منهم.

والادهى من ذلك ان الفريق يلعب بلا طريقة لعب واضحة مجرد اجتهاد لاعبين، ففي الشوط الاول اختزل بدر المطوع وعيد الرشيدي وراشد الدوسري اللعب لانفسهم وكأنهم هم اصحاب الكلمة الاولى من خلال تناقل الكرات، ومع ذلك دون اي فعالية او خطورة حقيقية على المرمى. ومع أن الخصم كان منكمشاً للدفاع الا انهم ظلوا يمارسون ما يحلو لهم دون اي خطورة. وفي الشوط الثاني، سعى المدرب الشطي إلى معالجة الامور، واجرى تغييرات عدة لكن لم يكن لها اي اضافة.

ومن خلال ما ظهر عليه الاصفر من تواضع في المباراتين، يؤكد ان الفريق يسير نحو الهاوية بخطوات سريعة وما ادى به للوصول لهذه الحالة امران، احدهما اداري وفني وكانت البداية التفريط في ابرز اللاعبين من ابناء النادي مثل سلطان العنزي ورضا هاني واحمد الظفيري، وسعت الادارة في الموسم الحالي لتعويض رحيلهم بضم بعض اللاعبين المحليين من كبار السن بموافقة المدرب ناصر الشطي وهذا يكشف التخبط الاداري، فالمبالغ التي دفعت لهؤلاء اللاعبين كفيلة لابقاء ابناء النادي.

وزاد على ذلك اختيار المحترفين عندما التعاقد مع الاردني عدي الصيفي صاحب الـ 37عاما، والتخلي عن التونسي حسام السويسي لاعب الوسط، وكما بدا ان القراءة الفنية تتطلب التعاقد مع العاجي هنري سيدريك.

وعلى الجانب الفني، لم تكن هناك لمسات ايجابية من قبل المدرب الشطي فمن غير المنطق ان الفريق اختفت منه ميزة الاستحواذ التي كان ينفرد بها عن بقية الفرق، ولا نعرف السر في ابقاء الشمالي وطلال الانصاري متأخرين حتى في حالة الهجوم، فالوسط دائما في حاجة لحركة مستمرة، والامر الاخر الاصرار على مشاركة بدر المطوع منذ بداية المباراة ليس من الضرورة، فبالامكان الاستفادة منه عند الحاجة كبديل.

وعموما الاصفر يحتاج لعمل فني مكثف من قبل الجهاز الفني بتوظيفه لامكانات اللاعبين واللعب باسلوب يتوافق مع اهمية المواجهات والاهم منح اللاعب الجاهز الفرصة بالمشاركة.

وعموما طالما الامور مازالت تدار بشعار «ارخيص وكويس» فمن الطبيعي ان يكون حال الاصفر بهذه الصورة الباهتة التي توحي بأن القادم من المباريات سيحمل اخبارا غير سارة لعشاق الفريق ان لم يتم تدارك الاخطاء سريعا.

