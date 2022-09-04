الشطي: حققنا الأهم

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قال مدرب القادسية ناصر الشطي إن فريقه حقق الأهم بحصوله على نقاط المباراة الثلاث أمام الفحيحيل، واعداً بتحسن المستوى في الجولات المقبلة. وأضاف الشطي: «أثق بقدرة الفريق على الوصول إلى المستوى في المباريات المقبلة بالمزيد من الانسجام والتجانس»، مؤكداً أن الطقس الحار يؤثر كثيراً في عطاء اللاعبين في هذه الفترة. بدوره، قال مدرب الفحيحيل فراس الخطيب إن فريقه لم يكن محظوظاً بمواجهة كاظمة ثم القادسية في أول جولتين من الدوري، متمنياً أن يحقق الفريق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة. وأبدى الخطيب رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه في المباراتين رغم الخسارة في كلتيهما وتذيله جدول الترتيب.

