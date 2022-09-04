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«يد العربي» ضم التونسي العمري

زيد خلف
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الأحد 04 سبتمبر 2022

تعاقد النادي العربي مع المحترف التونسي نضال العمري لتدعيم صفوف فريق كرة اليد في الموسم المقبل. وسينضم العمري إلى مواطنه أسامة الجزيري، الذي تعاقد معه الأخضر في وقت سابق. وخاض العمري عددا من التجارب الاحترافية في المنطقة مع مضر والأهلي السعوديين، والجزيرة الاماراتي، كما لعب لاندية الأفريقي والنجم الساحلي والترجي التونسيين، وخاض نهائي بطولة افريقيا 2016 مع المنتخب التونسي وهو يعتبر اضافة مهمة للأخضر الساعي إلى العودة بقوة للمنافسة في الموسم المقبل. وكان العربي دعم صفوفه أيضاً بعدة لاعبين محليين أبرزهم نجم الكويت عبدالرحمن البالول إلى جانب اللاعبين علي اشكناني، وليد الجيماز، جاسم ارتي، عبدالله مصطفى وسلمان الشمالي. ويقود الفريق المدرب الوطني أحمد فولاذ الذي يأمل في ايصال الفريق إلى أفضل مستوياته قبل انطلاق الموسم الجديد. ويتواجد الفريق حاليا في العاصمة الاماراتية أبوظبي لاقامة معسكر استعدادي هناك وهو فاز في اولى مبارياته أمام العين الاماراتي أول من امس.


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