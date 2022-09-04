«سلة الجهراء» يضم إيلانو والسهو لـ«العربية»

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أعلن نادي الجهراء تعاقده مع محترف كرة السلة الأميركي من أصل نيجيري إيلانو لتدعيم صفوف الفريق في البطولة العربية الـ 34 لكرة السلة التي ينظمها نادي الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل. وسيكون المحترف نيجيري الأصل الثالث في الفريق إلى جانب المحترفين اللبناني وائل عرقجي، والتونسي صالح الماجري، إذ تسمح لوائح البطولة بمشاركة 3 محترفين مع كل فريق. ويعتبر إيلانو من اللاعبين البارزين في اللعبة، وهو سبق له اللعب مع العديد من فرق المنطقة وسيشكل اضافة مهمة للجهراء في البطولة. من جانب آخر اتفق الجهراء مع القادسية على استعارة لاعب الأصفر عبدالرحمن السهو للمشاركة مع الفريق في البطولة. وكان الجهراء أعاد المدرب اللبناني أحمد الفران إلى قيادة الفريق بعد أن خاض الأخير تجربة غير ناجحة مع الفريق في الموسم قبل الماضي ثم تركه في الموسم الماضي قبل أن يعود هذا الموسم لقيادة الجهراء. ويشارك في البطولة فضلا عن الجهراء، الكويت وكاظمة إلى جانب أندية السد القطري، الاتحاد السكندري المصري، الميناء اليمني، بيروت اللبناني، الأهلي بن غازي الليبي، الأهلي المصري، الاتحاد السوري، البشائر العماني، دجلة العراقي، وداد بوفاريك الجزائري، النصر السعودي، والأهلي البحريني.

