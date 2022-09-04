ملك الحارات وثقافة مد بوزك!

الاخيرة

أكبر فارق ملحوظ بين الكويت ودول الخليج هو أنك عندما تنزل في المطارات الخليجية تلاحظ منذ الوهلة الأولى الانضباط والمهنية الشديدة لدى رجال الجوازات، وبالعادة تصل الحقائب فور انتهاء الخروج من الجوازات لتتجه لممر اللون الأخضر، حيث لا تُفتش حقائبك التي مرت أساساً تحت الأشعة، وعلم بأنها لا تحتوي على ممنوعات لتخرج لانتظار التاكسي الراقي أو لتأجير السيارات المنظم، ومنها للانضباط المروري التام بالشوارع التي تشبه انضباط الدول الأوروبية الراقية، ولتشهد ظاهرة اختفت من شوارع الكويت، وهي قيادة المرأة الأوروبية أو الآسيوية سيارتها بصحبة أبنائها!

تنزل بالمقابل في مطار الكويت فتلحظ بعض الأحيان الفوضى في كبائن الجوازات من عدم وجود أحد فيها رغم العلم المسبق بوصول الطائرات، أو استخدام الهاتف الجوال أو الصراخ على العمالة الهامشية بدلاً من التعامل الإنساني معها، تنتظر الحقائب لمدة طويلة غير مبررة، لتتجه للجمارك، حيث تفتش الحقائب بمزاجية بعيدة عن المهنية...

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تاكسي المطار بعكس مطارات الخليج تغلب على خدمته الفوضى وعدم التنظيم والسؤال الشفوي بالعربي: «هل تريد تاكسي؟!»، بعد ذلك يشهد القادم الفوضى السائدة في شوارعنا، فكل منضوي جالية عربية أو آسيوية تحضر معها ثقافتها المرورية وفوضويتها وتمارسها بحرية تامة في شوارعنا، ومع مرور الزمن وتمرسها يبدأ تنمرها وإصرارها على عمل الخطأ، فلا يلتزم المواطن والوافد بشيء من قواعد وأخلاق المرور بالشوارع أو عند إشارات المرور...

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آخر محطة:

من الثقافات المرورية الفوضوية الممارسة ضمن حرب شوارعنا الأمور التالية:

ثقافة «ملك كل الحارات»، أي من يرى ملكيته لكل حارات الطريق فيغير الحارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار باستهتار كبير...

ثقافة «ملك الحارة الواحدة»، أي من يخرج من بيته إلى مقصده، وقد قرر تملك الحارة التي يقود سيارته بها فلا يقبل على الإطلاق أن يستخدمها أحد غيره، فإذا شاهد سيارة وقد عملت إشارة لاستخدام تلك الحارة حتى يقوم بالإسراع لمنعها من التعدي على ممتلكاته الخاصة، مصاحباً ذلك بإضاءة أنوار السيارة واستخدام الهرن بغضب شديد.

ثقافة «مد بوزك» الممارسة في الدول الكثيفة السكان أو التي عانت من حروب أهلية طويلة وملخص تلك الثقافة ألا تحترم أي قواعد مرورية على الإطلاق، وأن تستخدم مقدمة أو بوز السيارة لفرض سياسة «الأمر الواقع» على السيارات الأخرى... ولتذهب قوانين البلد والمرور إلى... الجحيم! ضبطوا المرور تضبط البلد.

