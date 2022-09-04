كويتي يتعرض للطعن في القاهرة.. والسفارة تتابع

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أكد سفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم بأن السفارة تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الذي تعرض للاعتداء في القاهرة وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له إضافة إلى متابعتها لمجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

وقال إن حالة المواطن الكويتي مستقرة ولله الحمد ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق (أمس السبت)، مشيدا بجهود السلطات الأمنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ«اعتداء على مواطن كويتي في مصر» من قبل عدة اشخاص فيما يبدو انه مغسل للسيارات، حيث حصلت مشاجرة بين عدة شبان. وتعرض المواطن لـ 6 طعنات وقطع وتر اليد وكسر بالإصبع.

