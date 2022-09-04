الأمير لولي العهد: أنت مكان النفس

وطن النهار

قبيل سفر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في زيارة خاصة إلى إيطاليا استهلها امس، دار حوار بين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جاء على النحو التالي:

صاحب السمو أمير البلاد لولي العهد: أنت مكان النفس.

سمو ولي العهد لسمو الأمير: الله يطول بعمرك نبشرك الأمور كلها زينة وكل توجيهاتك ماشية.

صاحب السمو أمير البلاد لسمو ولي العهد: بيد أمينة بيد أمينة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قد غادر أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

