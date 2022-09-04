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وطن النهار

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نقل تحيات سمو الأمير إلى الرئيس توكاييف

الكندري قدَّم أوراق اعتماده سفيراً في كازاخستان


قدم السفير د. عمر الكندري أوراق اعتماده إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف سفيرا للكويت لدى كازاخستان.
وقالت سفارة الكويت لدى كازاخستان لـ«كونا»: إن تقديم السفير الكندري أوراق اعتماده للرئيس توكاييف جاء في مراسم خاصة جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان.
ونقل الكندري للرئيس الكازاخستاني تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا حرص الكويت على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه قال الرئيس توكاييف بحسب البيان إن بلاده تنتهج سياسة خارجية سلمية ومنفتحة تهدف إلى تطوير علاقات ودية ومفيدة مع مختلف الدول وخاصة الكويت، معربا عن أمله في أن تتوج علاقات بلاده مع تلك الدول في تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات بما يعزز تلك العلاقات وينهض بها.


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