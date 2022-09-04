«الخارجية» دانت تفجير أفغانستان ومحاولة الاغتيال في الأرجنتين

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وشددت على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب. وعبرت الوزارة عن تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ودانت الخارجية المحاولة الآثمة لاغتيال نائب رئيس جمهورية الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعم لجميع الجهود الهادفة إلى القضاء على تلك الظواهر.

وأكدت وقوف الكويت إلى جانب الأرجنتين وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

