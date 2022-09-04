الرشيدي سفيراً للكويت لدى كوريا

وطن النهار

قدم السفير ذياب الرشيدي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى جمهورية كوريا والتي تسلمها نائب وزير الخارجية لشؤون المراسم في وزارة الخارجية الكورية السفير جونغ هيون ريو.

وقالت سفارة الكويت لدى جمهورية كوريا إن السفير الرشيدي نقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر إلى نظيره وزير الخارجية الكوري بارك جين.

وأكد السفير الرشيدي متانة وعمق العلاقة الكويتية - الكورية التاريخية المميزة منذ سبعينيات القرن الماضي وتطلع الحكومة الكويتية إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في جميع الميادين والأصعدة.

وأشاد بموقف الحكومة الكورية بمنح الكويت الأفضلية والأولوية وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية الأساسية لمكافحة فيروس «كوفيد -19» والتي كانت سببا في الحد والسيطرة على الوضع الوبائي في الكويت عند بداية الجائحة.

