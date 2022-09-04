loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الرشيدي سفيراً للكويت لدى كوريا


قدم السفير ذياب الرشيدي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى جمهورية كوريا والتي تسلمها نائب وزير الخارجية لشؤون المراسم في وزارة الخارجية الكورية السفير جونغ هيون ريو.
وقالت سفارة الكويت لدى جمهورية كوريا إن السفير الرشيدي نقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر إلى نظيره وزير الخارجية الكوري بارك جين.
وأكد السفير الرشيدي متانة وعمق العلاقة الكويتية - الكورية التاريخية المميزة منذ سبعينيات القرن الماضي وتطلع الحكومة الكويتية إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في جميع الميادين والأصعدة.
وأشاد بموقف الحكومة الكورية بمنح الكويت الأفضلية والأولوية وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية الأساسية لمكافحة فيروس «كوفيد -19» والتي كانت سببا في الحد والسيطرة على الوضع الوبائي في الكويت عند بداية الجائحة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة