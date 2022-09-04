الأمير لولي العهد: أنت مكان النفس.. بيد أمينة

الأولى

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بسلامة الله تعالى إلى إيطاليا أمس في زيارة خاصة.

وقبيل مغادرة سموه أرض المطار أمس دار حوار أخوي بين صاحب السمو وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جاء على النحو التالي:

صاحب السمو: أنت مكان النفس.

سمو نائب الأمير ولي العهد: الله يطول بعمرك، أبشرك الأمور كلها زينة وماشية.

صاحب السمو: بيد أمينة، بيد أمينة.

وكان سمو أمير البلاد قد توجه إلى إيطاليا أمس في زيارة خاصة حيث كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.