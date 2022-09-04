الأحد 04 سبتمبر 2022 ,8 صفر 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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دندرة
سمو الرئيس... الاعتماد على الشباب والنساء في المرحلة المقبلة... دلالة التوجه الصائب !
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