حرب حكومية على الرشاوى الانتخابية

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أثبتت الحكومة جديتها في محاربة المال السياسي المتمثل في شراء الاصوات والرشاوى، وفي هذا الصدد اشاد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د. عادل الدمخي بجهود الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية التي تواصلت معه لتتبع ورصد عمليات بيع الاصوات واخذت منه كل التفاصيل.

وقالت مصادر لـ النهار ان هناك رصدا للمال السياسي وشراء الاصوات من قبل الاجهزة المسؤولة في وزارة الداخلية، لافتا الى أن الوزارة لا تزال تجري تحرياتها على ما تتلقاه من معلومات وان ملامح الاجراءات بحق المتورطين ستظهر في غضون الاسبوعين المقبلين.

وكان الدمخي قال في تصريح له: شكرا وزارة الداخلية على التواصل حول معلومات الرشاوى والمال السياسي، داعيا الى ضرورة ان تخصص الوزارة أرقاما مباشرة للتواصل مع الجمهور تكون مهمتها تلقي البلاغات عن المال السياسي وإفساد ذمم الناس. من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة: ان خطوات الحكومة ملموسة للقضاء على الرشاوى والفساد والمال السياسي بكافة انواعه بدءا من الفرعيات ووصولا الى الرشاوى ونواب الخدمات و شراء الاصوات.

واضاف خلال استقبال ناخبيه أمس الأول بعد خروجه من حجز المباحث العامة للتحقيق في مشاركته في اعتصام للبدون: ان ممارسات الفساد الانتخابي باتت اقل بكثير من المرات الماضية، ولهذا ندعم الخطوات الاصلاحية من الحكومة ونشكرها على ما ترسيه من دعائم المساواة والعدالة والاصلاح.

وقال ان الانتخابات الحالية هي بوابة الاصلاح والتنمية، داعيا الى تعاون جميع المواطنين لتكريس الكويت كدولة قانون يحكمها الدستور، معربا عن تفاؤله بعهد ايجابي للاخوة عديمي الجنسية.

وفي نفس السياق طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة صيفي الصيفي وزير الداخلية بوقف عبث الأدوات ومن يعاونهم في تشويه السمعة ومحاولة التأثير على المرشحين.

ولفت الى وجود اتصالات عشوائية من أرقام مجهولة وأسماء مستعارة تتصل على الناخبين وتعرض عليهم مبالغ مقابل التصويت للصيفي.

وطالب المواطنين الذين تم الاتصال بهم بالتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أرقام الهواتف، المتورطة في هذا الفساد.

واكد ان تطبيق مضامين الخطاب السامي وخصوصا عدم التدخل في الانتخابات مسؤولية الحكومة.