فينسيا.. «البندقية» التي تقتلنا عشقاً

Sunday النهار

«هنا تُصنع الأحلام.. تنمو.. تكبر.. وفي أوقات كثيرة تكون الحقيقة أجمل من الخيال.. هنا فينسيا.. المدينة الفريدة، المتفردة بكل ما تمتلك من روعة، وغرابة، المدينة التي لا تمتلك أمامها إلا أن تقبل بانقلاب الموازين، وقبول اللامعقول، وأن تمنح عقلك استراحة طويلة، وتترك العنان لقلبك وروحك لتتذوق الجمال في جوهرة إيطاليا».

أجمل من الخيال

توجد? مدن? قد تودعها وتقول لنفسك? إنها المرة الأخيرة لك فيها، وهناك مدن? تجد صوتا بداخلك? يؤكد لك أنك ستراها مرارا وتكرارا، فالدول كالأشخاص منهم من تقع في حبه من النظرة الأولى، ومنهم من يبهرك بحلاوته وشياكته لكنه قد يكون? خاويا من الداخل?، ومنهم من الصعب أن تبعد? عينيك عنه وأنت في حضرته وتتحدى كل الصعاب كي تكون بجواره مهما كلفك الأمر.

قضيت في فينسيا 48 ساعة وهي مدة غير كافية إطلاقا للتمتع بجمالها، فهي تحتاج لعمر كامل وليس يومين، ولكن أحيانا تخوننا الحسابات، فالرحلة كانت طويلة بين روما وفلورانس وكانت فينسيا المحطة الأخيرة، أو كما يحدث في المطاعم «التحلية». أخطأت عندما استمعت لمن قال عن «فينسيا» أنها مدينة صغيرة، يمكن أن نراها في يوم واحد وللحقيقة هي مدينه صغيرة بحسابات المسافات، لكن بمقياس التفرد والفرصة التي لا تعوض لايمكن أن ترتوي من جمالها خلال يوم أو يومين، فهي لا تشبه أي مدينة أخرى قطعة من الجنة، ربما إذا اقتصرت رحلتك في سويسرا على يومين يمكن أن تعوضها في بلد آخر لها نفس سحر المناظر الخلابة، وإذا لم تمتلك وقتاً كافياً للمرور على كل معالم «باريس»، فإنك ستجد في «نيس» أو «مارسيليا»، وإذا فاتك سحر جزر تايلاند ستجد سحراً آخر في جزر اليونان، لكن مع «فيسنيا» لا مجال لهذه المقارنات، فالعالم لا توجد به مدينة يمكن القول إنها تمتلك ما يمكن أن يعوض ما لم تره في فينسيا، هي وحدها تتربع على عرش الجمال والتفرد، حلم جميل وسط عثرات الحياة».

كانت المهمة صعبة.. وهي قضاء 48 ساعة فقط لا وقت للنوم? ،لا وقت للهاتف، لا وقت لمواقع التواصل الاجتماعي كل ثانية كان لابد من الاستمتاع بها... لذلك كانت العزلة الاختيارية هي القرار الأفضل.

? الرحلة بدأت صباحا عندما توقف القطار السريع في محطة (سانتا لوتشيا) وهي محطة القطارات? في فينسيا قادما من فلورانس، كانت لحظة جميلة كنت أبدو كالطفلة الصغيرة على باب مدينة الملاهي لا أحتمل فكرة الانتظار حتى اخرج من القطار? عيناي تخترق شباك القطار تمر الثواني كأنها ساعات وطأت رجلي خارج المحطة،? جمال لا يوصف،? ابتسمت ابتسامة عريضة وزادت سعادتي عندما رأيت الجو يمطر وهواء باردا? منعشا يفاجئني في شهر أغسطس الحار.

لوحة فنية

عالم? كبير من المتعة، مياه في كل مكان تضفي للنفس صفاء، ?قوارب تغدو وتجيء?تمر من أمام عينيك، حركة البشر والقوارب الأصوات الهامسة تعطيك إحساساً بالدفء والراحة، لوحة ساحرة أنت أحد مكوناتها تتراقص من حولك تعج بالحيوية والنشاط ?ككتاب مجسم تتناغم ?فيها لألوان، المباني القديمة ??الكنائس?أصوات الأجراس صوت المياه والأتوبيس والتاكسي المائي ضجيج محبب للنفس.

«فينسيا» عبارة عن عدة جزر متصلة ببعضها عن طريق جسور وتطل المدينة على البحر الأدرياتيكي.

تتمتع بعدد كبير من ?المباني التاريخية يعود أغلبها إلى عصر النهضة في إيطاليا، وكي تنتقل لأي جزيرة من جزرها المشهورة لابد أن تسير في الـ «جراند كانال - grand canal» وهي القناة الكبيرة ?التي يسير بها عشرات من الجندول وعشرات من المراكب، كل شيء من حولك يسير في هذه القناة ?الإسعاف، البوليس، ?البريد كل شيء ستراه كما لم تره من قبل.

كنيسة «سانتا ماريا ديلا سالوت» واحدة من أبرز المعالم في الـ «غراند كانال» ستخطف الأبصار بجمالها، حيث تلقي بانعكاساتها البيضاء على صفحة الماء ، ستراها من كل مكان وأنت على سطح المياه.

جنون العبقرية

تذكرت مقوله الكاتب الروسي الشهير ألكسندر هيرزن: عن فينسيا المدينة العائمة عندما قال «يعد بناء مدينة في موقع، يستحيل البناء فيه، جنوناً في حد ذاته، ولكن أن تبني واحدة من أكثر المدن أناقة وروعة، فإن ذلك هو جنون العبقرية».

الخطوة التالية في الرحلة كانت الوصول للفندق، وهنا حدثت قصة طريفة، ?فإقامتنا لم تكن في وسط فينسيا، بل كانت في جزيرة تبعد عن وسط ?المدينة بما يقرب من 8 كيلومترات، مع الأخذ في الاعتبار أن الكيلو في البر غير البحر، وهو ما لم انتبه له أثناء الحجز? فقد وقعت عيني على فندق له طراز خاص? حصل على تقييم الزوار بدرجة 9 من 10 في? جزيرة معزولة عن فينسيا تسمى «سانت اريسمو» كان الوصول له يتطلب ساعة إبحار، لذلك فالصدفة قادتني لاكتشاف هذه الجزيرة، لها طبيعة خاصة? جزيرة ريفية تعتبر سلة الخضروات والفواكه للجزر المجاورة أهلها يتميزون بالبساطة والعفوية ولا يوجد بها سوى الفندق الذي نزلنا فيه..

الوصول للفندق لم يكن صعباً فيكفى أن تعرف خطوط الأتوبيس المائي وأسماء المحطات، حتى وان ضللت طريقك في فينسيا وهو أمر وارد بالنسبة لطبيعتها المختلفة ستجد من يدلك بكل هدوء ويتعاون معك، فكما يقولون ان الطبيعة تترك أثرا على أهلها فان أهل فينسيا الذين يعيشون على سطح المياه كل تحركاتهم بالقوارب والأتوبيس المائي يمتازون بهدوء النفس ?والصبر، الابتسامة تعلو وجوهم ?دائما? فضلا أن ?نفس الوجوه? يمكن أن تراها خلال رحلتك عدد من المرات. خلال رحلة السير لمحطة الأتوبيس المائي وخلال فترات الانتظار في محطات الأتوبيس وخلال الرحلة في البحر للوصول إلى فينسيا، ?لذلك لن تلتقي عيناك مع احد سكان الجزيرة إلا وألقى عليك ?التحية، لذلك تعلم بعض الكلمات البسيطة بالايطالية وستستمع لكلمهتشاو (ciao) طوال الوقت ترحيبا بك، فالسائح لديهم ضيف مرحب به وهم يتركون انطباعا ودودا...

عند وصولي للفندق كان من ضمن ما استلمته بخلاف مفتاح الغرفة، دراجة، فالفندق يعتمد على الدراجات كي تقودها حتى تصل لمحطة الأتوبيس المائي، وذلك نظرًا لبعد المسافة بين الفندق وبين محطة الأتوبيس، ومع الدراجة قفل ومفتاح قبل أن تصعد للأتوبيس ستغلق الدراجة كي تأخذها عند العودة. ما ان وضعنا حقائبنا في الفندق وفي اقل من دقائق كنا نستعد لمتعة الاكتشاف، هل نبدأ بالجزيرة التي نتواجد فيها سانتا اريسمو وقد اخبرنا مدير الفندق انه يوجد لاجون صغير (بحيرة شاطئية) تبعد خطوات عن الفندق ثم ان الجزيرة هي سلة الفواكه والخضروات التي تغذى فينسيا كلها. قررنا إلقاء نظرة سريعة على مزارع الجزيرة? والبحيرة الشاطئية، وبالفعل كانت ساحرة حيوانات وطيور أليفة بط وأوز ودجاج ??فواكه مختلفة وخضروات،? حيث تشتهر الجزيرة بزراعة الخرشوف الأحمر

في فينسيا أكثر من 400 جسر، حيث تربط? الـ118جزيرة المشيدة عليها، هذه الجسور مبنية من الحجارة ومواد أخرى مثل الخشب والحديد.

«برانو» المبهجة

لم نكن بعد حددنا وجهتنا المقبلة من بين جزر فينسيا الخلابة مرانو وبرانو والليدو، وخلال رحلتنا المائية فرضت «برانو» نفسها علينا لتكون أول جزيرة نزورها وتبعد 7 كيلوات عن فينسيا، فلا يمكن أن تراها بألوانها المدهشة المفرحة ولا تهرول عليها فكانت أولى الجزر التي نزورها.

يمكن أن تتجول في «برانو» لمدة نصف ساعة، هي جزيرة? ليست كبيرة?تبدو اجمل من لوحة فنية وضع فيها امهر? راسمى العالم المتفائلين كل ماتمنوا رؤيته في العالم من? حب ومرح وبهجة وسلام. تأسست برانو من قبل الرومان، والذين فروا من مدينه التينو أثناء الغزوات? قيل لنا إن البيوت الأولى للمدينة? كانت مصنوعة من القصب المخلوط بالطين وفي وقت لاحق تم تجديد المنازل وبناؤها بالطين وتم طلاؤها بألوان زاهية.

مشغولات «مورانو» الزجاجية

«مورانو»، محطتنا الثانية، وهي الجزيرة التي تشتهر بصناعه الزجاج الملون?وتبعد مسافة ميل عن «فينسيا»? هناك سترى كيف يصنع الزجاج ويمكنك شراء قطع مختلفة من المشغولات الزجاجية..

«الليدو».. ساحرة «الشواطئ الرملية»

انتقلنا بعد برانو ومورانو إلى الليدو، وهي عبارة عن شريط رملي بطول 11كم يفصل بحيرة البندقية عن البحر الأدرياتيكي.

بيتزا شهية

اكتفينا في يومنا الأول بجزيرتي ?مرانو وبرانو والاستمتاع بشواطئ جزيرة الليدو، وذهبنا للعشاء، كانت بيتزا المأكولات البحرية هي اختيارنا، البيتزا في ايطاليا لها طعم آخر، لا يستخدم الايطاليون الكاتشب فهو بدعه أميركية.

و«المكرونة» الايطالية، هي الأخرى لها مذاق مختلف هي تصنع خصيصا لك، حيث يتم تحضير العجينة خلال الفترة التي تنتظرها في المطعم.

قلب «فينسيا»

جاء اليوم الثاني، وكان اللقاء في «قلب فينسيا»، أمر ممتع أن تضل طريقك في شوارع فينسيا أن تهيم? في الممرات الضيقة? وتترك نفسك لجمال المدينة، لكن عليك بالحذر لان نهاية الطريق ستكون صفحة المياه.

«ريالتو وسايس»

من أشهر الجسور في فينسيا جسرا «ريالتو» و«سايس»، و«ريالتو» الجسر الأول في العالم الذي يأتي إليه العشاق من كل أنحاء العالم ليطلبوا حبيباتهن للزواج،? حيث? تقول الأسطورة أن قبلة أسفل جسر التنهدات? وهو? ثاني أشهر جسر في فينسيا تجعل من حبك حبا أبديا، والجسر عبارة عن? ممر مصنوع? من الحجر الجيري? اللامع يرتفع فوق القناة المائية..

ساحة سان ماركو

وصفها? نابليون? كأجمل لوحة فنية في العالم.. تضمّ ساحة سان ماركو مجموعة من أهم معالم السياحة في البندقية مثل: كنيسة سان ماركو، كامبانيلي دي سان ماركو (برج الساعة)، الحرم الجامعي، قصر دوكال.

