جفاف الصين.. كارثة تهدد العالم كله

Sunday النهار

حذر خبيران دوليان في مجال البيئة والتغير المناخي من أن الصين على شفا كارثة مائية جراء موجة جفاف غير مسبوق، قد تشمل تداعياتها العالم برمته. وجاء هذا التحذير في مقال مشترك بمجلة «فورين أفيرز» الأميركية، للخبيرين غابرييل كولينز الباحث في شؤون الطاقة والبيئة بمعهد «بيكر» للسياسات العامة بجامعة «رايس»، وغوبال ريدي مؤسس منصة «ريدي فور كلايمت».

وورد في المقال أن الجفاف الذي يعصف بالصين منذ سنوات قد يدفع البلاد نحو أزمة مياه كبيرة، لن يقتصر تأثيرها على إنتاج الحبوب والكهرباء في تلك الدولة، بل ربما تؤدي أيضا إلى نقص عالمي في المواد الغذائية والصناعية على نطاق أكبر بكثير من تلك التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا» والحرب في أوكرانيا.

ونظرا للأهمية البالغة التي تتمتع بها الصين في الاقتصاد العالمي، فإن أي اختلال محتمل ناجم عن أزمة المياه هذه سوف يتردد صداه سريعا في أسواق المواد الغذائية والطاقة والمواد الأخرى في جميع أنحاء العالم، وسوف يتسبب في اضطرابات اقتصادية وسياسية تستمر سنوات قادمة، كما يتوقع الباحثان.

نفط الحياة

وأشار الكاتبان إلى أن الماء عنصر حيوي في التطور السريع للصين التي تستهلك يوميا 10 مليارات برميل من المياه، أي ما يعادل نحو 700 ضعف استهلاكها اليومي من النفط، غير أن نسبة كبيرة من تلك المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ويعتقد الخبيران في مقالهما أن الصين لن تتمكن من استغلال مواردها المائية غير الكافية أصلا، إلا بعد ضخ مزيد من الاستثمارات لإقامة بنية تحتية لمعالجة المياه وزيادة استخدامها للكهرباء بشكل كبير لإمداد عمليات المعالجة بالطاقة. ويعتقد كل من كولينز وريدي أن بكين عمدت إلى إخفاء الأبعاد الكاملة لمشاكلها البيئية للحد من رد الفعل الشعبي المحتمل، وتفادي التشكيك في كفاءة الحزب الشيوعي الصيني وقدرته.

ووفق المقال، يعدّ الضخ الجائر من مستودعات المياه الجوفية في سهل شمال الصين المحرك الأساسي لأزمة المياه التي تلوح في الأفق في هذا البلد. وقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في أجزاء من شمال الصين بمقدار متر واحد سنويا، وتسبّب ذلك في انهيار طبقات المياه الصخرية التي تحدث بشكل طبيعي لتخزين المياه الجوفية، ومن ثمّ انخساف التربة وتعريض إمكانية إعادة تغذية تلك المستودعات للخطر في المستقبل.

وإدراكا منها للحاجة العاجلة لحل المشكلة أطلقت الحكومة الصينية في 2003 مشروعا لنقل المياه من الجنوب إلى الشمال بقيمة 60 مليار دولار وذلك بسحب المياه من نهر يانغتسي لسد النقص الذي تعاني منه مناطق في شمال البلاد.

ولزيادة معدلات هطل الأمطار، نشرت الصين أيضا طائرات وصواريخ لربط الغيوم بمادة يوديد الفضة أو النيتروجين السائل، وهي عملية تُعرف باسم «استمطار السحب»، كما نقلت الصناعات الثقيلة بعيدا عن المناطق التي تعاني من شح المياه، ولجأت إلى الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المياه. ورغم ذلك، فإن تلك الجهود قد لا تكون كافية لمنع حدوث أزمة، في نظر كولينز وريدي.

مياه وطعام

تدرك القيادة الصينية جيدا أن المجاعات التي أحدثها الجفاف أدت إلى الإطاحة بـ5 على الأقل من السلالات الحاكمة في الصين من أصل 17 أسرة. ومع انخفاض مستويات المياه الجوفية، يكافح كثير من المزارعين للعثور على مصادر جديدة، ويقوم بعضهم بحفر آبار أكبر وأعمق، بكلفة باهظة في كثير من الأحيان لكن عمليات السحب الجائر المستمرة قد تجعل من المتعذر الوصول إلى تلك المياه وإذا عانى سهل شمال الصين من فقدان 33% من المحاصيل الزراعية بسبب نقص المياه، فقد تحتاج البلاد إلى تعويض ما فقدته عبر استيراد نحو 20% من الذرة المتداولة في الأسواق العالمية و13% من القمح. ومع أن الصين درجت على تخزين أكبر احتياطيات من الحبوب في العالم، إلا أنها ليست في مأمن من نقص في الغلال يدوم سنوات عديدة. وحسب مقال «فورين أفيرز» فإن كل ذلك من شأنه أن يرفع أسعار المواد الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع، ويجعل المواد الغذائية الرئيسة غير متاحة اقتصاديا لمئات الملايين من الناس في البلدان الفقيرة.

إن مشاكل المياه في الصين تتجاوز حدود قطاعها الزراعي، لتشمل قطاع الطاقة الذي يعدّ الأكبر في العالم حيث لا يزال 90% من إمدادات الكهرباء في البلاد بحاجة إلى موارد مائية كبيرة، سواء التي تُنتج من الفحم أو محطات الطاقة النووية. وكما أشار الدبلوماسي البريطاني السابق تشارلي بارتون، فإن «بإمكان الصين طباعة النقود، لكنها لن تستطيع طباعة المياه».

ويرى كاتبا المقال أن المخرج المحتمل للصين من هذا المأزق محكوم بحقائق اقتصادية ومادية وسياسية قاسية.

ومن الحلول التي يقترحها كولينز وريدي تحلية المياه، رغم أنها ستكون مهمة «ضخمة». ويقول ختم الخبيران إن الصين تواصل الإفراط في استغلال المياه الجوفية وتقترب كل سنة من حدوث أزمة مياه كارثية، و«مع ذلك فهناك متسع من الوقت إذا أقدمت على اتخاذ خطوات فعالة».

تحذير وطني

وأصدرت الصين أول تحذير وطني من حالة الجفاف هذا العام وحشدت فرقا متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغتسي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن بحيرة بويانغ تقلصت الآن في أحد أحواض الفيضان المهمة لنهر يانغتسي بمقاطعة جيانغشي، بوسط الصين إلى ربع حجمها الطبيعي لهذا الوقت من العام. فيما ذكر تلفزيون الصين المركزي، أن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في منطقة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية جفت. ونقل عن بيانات الحكومة المحلية أن هطول الأمطار في تشونغتشينغ هذا العام انخفض بنسبة 60%، مقارنة بالمعدل الموسمي كما أن التربة في العديد من المناطق تعاني من نقص شديد في الرطوبة. وشكل مكتب الزراعة في تشونغتشينغ فرق خبراء لحماية المحاصيل المعرضة للخطر وتوسيع مناطق الزراعة لتعويض الخسائر قبل موسم حصاد الخريف. ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة الطوارئ الصينية تسبب ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو وحده في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2.73 مليار يوان (400 مليون دولار).

الإنذار الأصفر

وأتى «الإنذار الأصفر» الوطني بعد أن شهدت مناطق من سيتشوان في الجنوب الغربي إلى شنغهاي في دلتا يانغتسي أسابيع من الحر الشديد، فيما يرجعه مسؤولون حكوميون إلى تغير المناخ. والإنذار الأصفر أقل بدرجتين من أخطر تحذير على المقياس الصيني.

ولا يتعلق الامر بالصين وحدها اذا تواجه أنهار عملاقة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية جفافا عنيفا يهدد بأزمة جوع عالمية، لن تسلم منها الدول المصدرة للغذاء، فضلا عن المستوردة له على غرار البلدان العربية.

وتهدد عوامل جفاف الأنهار والحرائق والاحتباس الحراري وسرعة ذوبان الجليد، بشكل مباشر المحاصيل الزراعية التي يوجه جزء منها للتصدير إلى مختلف الدول العربية. وهذه التغيرات المناخية تهدد بارتفاع أسعار السلع عالميا بشكل سيضاعف فاتورة استيراد الغذاء، وقد تعجز بعضها عن استيراد الكميات الكافية، بل قد لا تجد في السوق ما تشتريه حتى وإن توفرت لها السيولة الكافية. إذا كانت أوروبا وشمال أميركا، إحدى أكبر المناطق المصدرة للغذاء في العالم مهددة بتراجع المحاصيل الزراعية، فإن الأمر سيكون أسوأ بالنسبة للدول العربية التي تستورد بشكل متفاوت القمح والحبوب من هذه المناطق. والخطر يتمثل في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بشكل يثقل فاتورة الغذاء العربية، خاصة للدول الهشة أو التي تعاني من أزمات أمنية واقتصادية أو لا تملك موارد كبيرة مثل النفط والغاز. ومع إحجام عدد من الدول بما فيها العربية عن تصدير فائضها من القمح والأرز والذرة، إضافة إلى الفواكه والخضر، فقد يولد ذلك تنافسا شديدا على المعروض من هذه المنتوجات في السوق الدولية.

وقد نجد أنفسنا أمام السيناريو ذاته الذي عاشه العالم في الأشهر الأولى من انتشار وباء «كورونا» حول المستلزمات الطبية مثل الكمامات والمعقمات، ثم الصراع المحموم للحصول على اللقاحات. ويعد الصومال واليمن أشد البلدان العربية تضررا من أزمة الغذاء، بحسب تقرير لمنظمة الغذاء العالمي. ولا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في الوطن العربي 41.6% وتنزل إلى 23.4%. وتعد مصر والجزائر أكبر البلدان العربية استيرادا للقمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا. والوضع يصبح مأساويا بالنسبة لدول مثل الصومال واليمن والسودان وسوريا، التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية متداخلة، يجعلها بحاجة إلى مساعدات دولية.

وإذا عانت دول مثل الصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة من جفاف الأنهار وانهيار حجم المحاصيل فإن المساعدات الغذائية للدول العربية الفقيرة ستكون شحيحة.

