سلمى سالم لـ «النهار»: أتجرد من الإنسانية في «خط أحمر»

Sunday النهار

أكدت الفنانة سلمى سالم لـ «النهار» ان مسلسل «انتقام مشروع» قد حقق النجاح بعد عرضه، وهذا ماكانت تتأمله وايضا نجاح مسلسل «عند شارع 9»، الذي تميز من خلال عرضه والقبول الذي حصل عليه من المشاهدين والمتابعين.

ويُشار إلى أن «انتقام مشروع» من إخراج حسين دشتي، وقصة وسيناريو وحوار نور البدري، وبطولة نخبة من الفنانين وتدور أحداثه حول قصة اجتماعية مشوّقة ومعقّدة في الوقت نفسه، تبدأ من يوم حزين ومشؤوم، لتتغيّر بعدها حياة أبطاله إلى الأفضل، وينعموا بعيشة كريمة، أما مسلسل «عند شارع 9» فتدور أحداثه في إطارٍ تشويقي اجتماعي، ويضمُّ عدداً من النجوم، منهم إيمان الحسيني، علي جمعة، أسمهان توفيق، أسامة المزيعل، سالم، عبدالله المسلم، وروان العلي، ومن تأليف محمد عبدالعزيز الكندري، وإخراج حسين أبل.

وعن جديدها قالت: كما شاركت في تصوير مسلسل «خط احمر»، الذي سيعرض في شهر اكتوبر المقبل وهو عمل جديد من نوعه واطل فيه من خلال كركتر اعتبره مجازفة، وأتوقع للعمل النجاح مثل الاعمال السابقة التي شاركت بها، واؤدي شخصية «لولوة» وهي تجسد تلك الشخصية التي تتجرد من الانسانية ونزع الرحمة من قلبها خاصة ان مسار العمل يعتبر اجتماعياً ويحاكي اموراً اجتماعية مختلفة مثل التفكك الاسري والكره والحقد بين العائلة وغيرها من الامور المختلفة التي سوف يتابعها المشاهد عند العرض، خاصة ان العمل «متعوب عليه وايد».

واضافت ايضا: العمل من اخراج عبدالله التركماني، وسيقدم من خلال لمساته شيئاً جميلاً، والعمل يوجد فيه عدد من النجوم الكبار والشباب من النجوم منهم جاسم النبهان، هبة الدري، يعقوب عبدالله، غرور، سعود بوشهري، فيصل فريد، أسيل العلي، علي السبع وسناء بكر يونس وخيرية أبو لبن من المملكة العربية السعودية، وهو من تأليف عيسى الحساوي وانتاج عادل اليحيى، كما ان هناك عدداً من المشاريع الفنية المقبلة، وقد قدمت لي النصوص وسوف ابت فيها فور انتهائي من اجازتي.

