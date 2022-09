توزيع جوائز «MTV» للأغاني المصورة

Sunday النهار

فازت تايلور سويفت بجائزة MTV السنوية للأغاني المصورة لنسخة مدتها 10 دقائق من أغنيتها المنفصلة لعام 2012 «All Too Well» وأصدرت إعلانًا مفاجئاً عن ألبوم جديد قادم في أكتوبر.

شكرت المغنية المعجبين على خشبة المسرح في مركز Prudential في نيوجيرسي، حيث قبلت تكريم VMA الرابع عشر في حياتها المهنية.

ويُذكر أن أغنية All Too Well هي واحدة من الأغاني الناجحة السابقة التي أعادت سويفت تسجيلها بعد خلاف مع شركة التسجيلات السابقة.

كما قالت سويفت، قبل أن تكشف عن أنها ستصدر ألبومها المقبل في 21 أكتوبر «لم نكن لنتمكن من صنع هذا الفيديو المصور القصير لولاكم أيها المعجبون». وقالت المغنية في تغريدة على تويتر بعد فوزها، إن الألبوم الذي أطلق عليه اسم «منتصف الليل» سيروي قصص «13 ليلة بلا نوم طوال حياتي».

أيضًا في VMAs، حصل المغني البورتوريكي Bad Bunny على لقب فنان العام وتم تسليمه تمثال Moon Person في استاد يانكي بنيويورك، واختيرت نجمة قناة ديزني السابقة دوف كاميرون، مغنية «بريكفاست» و»بوي فريند» ، كأفضل فنان جديد.

ومن بين الفائزين الآخرين هاري ستايلز، الذي حصل على جائزة ألبوم العام عن «منزل هاري» وظهر الممثل جوني ديب، الذي تم تجنبه من قبل الأعمال الترفيهية خلال معركة التشهير مع الزوجة السابقة آمبر هيرد.