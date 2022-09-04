تجدد أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

Sunday النهار

فصل جديد تشهده الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد أن قرر الأخير رفع دعوي قضائية عليها بسبب أغنيتين من ألبومه الجديد الذي سجل بعض أغانيه أخيراً وقامت شيرين على حد وصفه باستغلال تلك الأغاني وتسريبها بصوتها.

وأعلن المطرب حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ‏إعلانها عن التحضير لأغنية جديدة بعنوان «غاب الفرح» و«أنا انطفيت».

وقال حسام حبيب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مصرية، إن أغنية «غاب الفرح»، ملكه، وهناك تنازل من المؤلف والملحن باسمه، ‏في جمعية المؤلفين والملحنين.

وأشار إلى أن شيرين عبد الوهاب استولت على مصنف غير مملوك لها وتحاول إذاعته واستغلاله ‏والترويج له.‏

واستكمل حديثه مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ ضدها للنائب العام بسبب استيلائها على أغنيات ألبومه التي يملكها، ‏حيث كلف محاميه المستشار جميل سعيد بذلك، حتى يحصل على حقوقه، على حد قوله.

في السياق، حسم الشاعر الغنائي إبراهيم شتا، الجدل المثار حول ملكية الأغنية التي أعلنت شيرين، قرب طرحها.

وقال إبراهيم شتا عبر حسابه الخاص بـ «فيسبوك»: أغنية «غاب الفرح» تنازلاتها الرسمية باسم حسام حبيب، وبالفعل تم تسجيلها في ألبومه الجديد بصوته، وأيضاً أغنية «أنا انطفيت» ينطبق عليها نفس الوضع».

وقال نديم جمال ملحن أغنية «أنا انطفيت»: أنا لست طرفا في الأزمة من قريب أو بعيد بل تم استغلال اسمى ولم يتم احترام خصوصية بياناتي في الجدل المثار بين الاثنين، اللذين أكن لهما كل الاحترام والتقدير. وكتب نديم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: لست مطلعًا على الاتفاقات الضمنية بين الفنان حسام حبيب و الفنانة شيرين، ولكن التنازل الذي قمت به للحن أغنية «أنا انطفيت» كان لصالح حسام حبيب و لست طرفًا في النزاع، لأن التنازل القانوني تم بصورة نهائية من طرفي لصالحه.

وأضاف: لم أكن أتمنى أن تنتهك معلوماتي الشخصية بهذا الشكل لإثبات الأحقية القانونية لطرف من الطرفين واحتفظ بحقي القانوني بملاحقة أي موقع إخباري تناول الخبر ولم يراعٍ المهنية وإخفاء معلوماتي الشخصية.

وتشهد الأزمة بين الاثنين تفاصيل جديدة طوال الوقت، حيث قامت حسام بنشر فيديو له وعلق عليه قائلا: ان غاب الأسد الغابة بتسيب، لترد عليه شيرين بتعليق « الذي أعلمه أن الأسد تأكله زوجته».

ولم تقف الأمور عند ذلك الحد، بل قام حبيب بنشر فيديو له مع احد الراقصات وهو يرقص، وهو الأمر الذي فسره البعض بأنه يفعل ذلك من أجل أن «يغيظ» شيرين، والتي بدأت في التعافي أخيراً من طلاقهما وقامت بعمل أكثر من حفل فني وآخر حفل ختام مهرجان قرطاج، الذي شهد تقديمها للعديد من المفاجآت.

