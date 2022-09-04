حسام غالي.. الانتقام من مارتن يول يقطع طريق النجومية

Sunday النهار

يظل الاحتراف في أوروبا حلماً يراود لاعبي كرة القدم، حيث يمثل ذلك بداية الطريق صوب النجومية وكذلك الأموال التي عادة ما يستحيل عليهم الحصول عليها في بلادهم.

وحفلت الكرة المصرية بالعديد من اللاعبين الذين خرجوا للاحتراف في أوروبا، لكن غالبيتهم عادوا من دون الوصول لطريق النجومية مع نجاح عدد قليل منهم في ترك بصمة واضحة وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال وقبلهما أحمد حسام ميدو ومحمد زيدان وهاني رمزي.

وتعددت أسباب فشل المحترفين في الخارج لكن يبقى من بينها السلوك الشخصي للاعبين.

وفي السطور المقبلة نروي لكم قصة لاعب مصري سابق وضع قدميه على طريق النجومية، لكنه في لحظة غضب فقد أعصابه وأقدم على فعل أدى لانتهاء مسيرته في القارة الأوروبية.

والحديث هنا عن حسام غالي قائد الأهلي المصري السابق الذي خطف الأنظار حتى وصل إلى حجز مكان أساسي في توتنهام الإنكليزي قبل أن تنهار كل أحلامه في لحظة.

ولد حسام غالي في 15 ديسمبر عام 1981 بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر وبدأ حياته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى صفوف النادي الأهلي في مراحل الناشئين.

بداية حسام غالي مع الفريق الأول بالنادي الأهلي كانت عام 2000 واستمر لمدة 3 مواسم قبل أن يلفت أنظار الأندية الأوروبية إليه ليقرر نادي فينورد الهولندي التعاقد مع اللاعب الشاب.

وكلفت الصفقة فينورد وقتها مليونا و400 ألف دولار وشارك النجم المصري مع لاعبين كبار أمثال ديرك كويت وروبين فان بيرسي وسالمون كالو.

واستمر غالي في فينورد لموسمين وشارك في 55 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

ومع تألقه مع فينورد بالدوري الهولندي خطف غالي أنظار عدة أندية على رأسها أرسنال وتوتنهام الإنكليزيان وكان وقتها المصري أحمد حسام ميدو متوهجا مع توتنهام.

وتواجد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في مدرجات ملعب فينورد وربطت الصحف الهولندية والإنكليزية تواجد فينجر بمتابعة غالي.

وقتها كان توتنهام أيضا يبدي اهتمامه بحسام غالي فخرجت أغلفة الصحف لتنشر صورة فينجر في المدرجات وتربطها باللاعب المصري.

وكان أحمد حسام ميدو في توتنهام فأخذ أحد أغلفة الصحف التي نشرت صورة فينجر وكتبت عن غالي ووضعها أمام أعين مارتن يول مدرب السبيرز وقتها وطالبه بالإسراع بضمه وهو ما حدث بالفعل في يناير 2006.

كانت هناك أحاديث بين وكيل اللاعب مع مسؤولي توتنهام حول زيادة المقابل المادي ورفض النادي زيادة العقد وأجل ذلك حتى يمر عام من المشاركة ليرى وقتها النادي مدى تأثيره.

وكان توتنهام ينافس على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ولذلك حافظ مارتن يول دائما على ثبات التشكيل دون الاستعانة بغالي.

وخلال فترة الإعداد للموسم التالي قدم غالي فترة مميزة وشارك في المباريات الودية وظهر بشكل جيد، لكن مع بداية الموسم الجديد جلس على مقاعد البدلاء قبل أن تأتي لحظة المشاركة كأساسي أخيرا مع تعرض آرون لينون لإصابة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام.

وشارك غالي يومها وحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية حتى بعد عودة لينون، حيث كانا يتبادلان المشاركة في المباريات.

في نهاية الموسم جلس وكيله مع مسؤولي توتنهام لزيادة عقده كما كان الاتفاق ولكن النادي رفض والإدارة أخبرت الوكيل بأنهم ينتظرون الأفضل والأفضل منه.

لكن الأزمة الحقيقية كانت في وجود بند في عقد غالي يمنحه مكافآت مالية كبيرة لو شارك في عدد معين من المباريات كأساسي.

وبدأ يول في الدفع بغالي كبديل وعندما استفسر منه أخبره المدرب بأن رئيس النادي لا يريده أن يدفع بحسام كأساسي حتى لا يدفع النادي بند المكافآت.

يقول غالي عن ذلك «عرفت أن توتنهام ليس أمينا وأن النادي يتآمر ضدي بطريقة ليست لطيفة».

في نهاية الموسم كانت شارك كأساسي في عدد أقل من المطلوب للحصول على المكافآت.

وجاءت مباراة بلاكبيرن لتشهد الواقعة التي دمرت رحلة غالي الاحترافية، حيث بدأ حسام المباراة بالتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 10 مايو عام 2007 ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

واضطر الهولندي مارتن يول مدرب توتنهام لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 29 بنزول حسام غالي بديلا للمصاب ستيد مالبرونك ليتقدم بلاكبيرن عقب دخول غالي بثلاثة دقائق فقط بهدف سجله بينيديكت مكارثي.

وفي الدقيقة 60 كانت المفاجأة بعدما قرر يول إجراء تبديل جديد حيث قام بالدفع بروبي كين بديلا لحسام غالي، الأمر الذي جعل النجم المصري يستشيط غضبا في وجه مدربه الهولندي.

وخلع حسام قميص توتنهام وألقاه في اتجاه مارتن يول أثناء خروجه صوب غرفة الملابس لتهتف جماهير السبيرز ضده.

والمثير أن الصور التي التقطت ونشرت توحي بأن غالي ألقى القميص على يول لكن اللاعب نفى ذلك كثيرا وأكد أنه ألقاه على الأرض.

وعن ذلك قال غالي «عندما رأيت التغيير عرفت أن الأمر بات أسوأ وأكدت لنفسي أنني لن أعلب في هذا الفريق من جديد فرميت القميص الخاص به خلال خروجي من الملعب».

وأصبح غالي بعدها عدوا لجماهير توتنهام التي رفضت تواجده بالفريق وبالفعل رحل غالي في الموسم التالي إلى ديربي كاونتي معارا لكنه تعرض للإصابة ليعود بعدها إلى توتنهام من جديد.

وعلى الرغم من عودة غالي لتوتنهام إلا أنه لم يشارك مع السبيرز، لكنه عاد للتدريبات في ظل وجود هاري ريدناب الذي تولى المهمة خلفا لمارتن يول ودخل غالي قائمة توتنهام في أكثر من مباراة دون المشاركة.

لكن مرور أكثر من عام ونصف العام لم يكن كافيا لنسيان جماهير توتنهام لواقعة إلقاء القميص من قبل حسام غالي فعندما قرر ريدناب الدفع به كبديل في مباراة توتنهام أمام ويجان ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي انفجر غضب الجماهير ضد اللاعب المصري.

ورغم استعداده للنزول تراجع المدرب عن التبديل وأشار لحسام بالجلوس مرة أخرى على دكة البدلاء حتى تهدأ الجماهير ليصبح ذلك المشهد الأخير للنجم المصري داخل ملعب وايت هارت لين.

وفي 2009 انتقل حسام غالي للنصر السعودي، لكنه واجه أزمة قوية للغاية عندما قرر الاتحاد السعودي إيقافه لتناوله المنشطات، لكنه لم يستسلم وقرر إرسال العينة إلى أحد المعامل التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي أثبت عدم تعاطيه أي منشطات.

وفي العام التالي قرر غالي العودة للنادي الأهلي، ومع بداية موسم 2013 قرر العودة مجددا إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة ليرس البلجيكي، لكنه لم يستمر طويلا، حيث لعب موسما واحدا فقط ليعود بعدها مرة أخرى إلى النادي الأهلي والذي استمر معه حتى موسم 2017، لكنه تلقى عرضا من نادي النصر السعودي لينتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، لكنها لم تمكن تجربة ناجحة ليعود مجددا إلى الأهلي لينهي معه مسيرته الكروية في مايو 2018.

