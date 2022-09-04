صاحب السمو هنَّأ سان مارينو وفيتنام بالأعياد الوطنية وعزَّى بوفاة غورباتشوف

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أوسكار مينا وباولو رونديلي حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما متمنيا لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية سان مارينو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف راجيا سموه -رعاه الله- لأسرته وذويه جميل الصبر.

