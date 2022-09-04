سمو نائب الأمير ولي العهد عزَّى بوتين بوفاة غورباتشوف وهنَّأ سان مارينو وفيتنام بالأعياد الوطنية

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أوسكار مينا وباولو رونديلي حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما راجيا لهما وافر الصحة والعافية. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف متمنيا سموه -حفظه الله- لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

