البرقيات وباقات الزهور تواصل تهنئة «النهار» بذكرى الصدور

وطن النهار

أطفأت «النهار» الشمعة الخامسة عشرة من عمرها المديد ودخلت عامها السادس عشر، وهي ترفل في ثوب الألق والتفوق ورداء العمل المهني الصادق الأمين. وفي تلك المناسبة اكتظ مكتب رئيس التحرير عماد بوخمسين ببرقيات التهاني وباقات الزهور، التي انبعثت من كليهما عطور المحبة وأريج الثقة وطعم الفخار. البرقيات والزهور بقدر ما اسعدت إدارة التحرير، فإنها -بلا شك- تحملها مزيدا من المسؤولية، لتمضي واثقة الخطى على طريق العطاء للوطن والمواطنين. وفي هذا الصدد أبرق وزير الخارجية إلى رئيس تحرير النهار قائلاً

يطيب لي أن أتقدم لشخصكم الكريم ولكافة القائمين على جريدة «النهار» الغراء بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإصدارها. وإذ أبارك لكم سعيكم الدؤوب للتميز بصدق الكلمة واتزان الطرح وأسبقية الخبر سمواً بحريات الوطن إلى آفاق رحبة، فإنني أتمنى لكم دوام التألق في القادم من الإصدارات لما فيه خير المسيرة الإعلامية المسؤولة رفعة لوطننا العزيز وعزة لأهله الكرام في ظل القيادة الحكمية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسيدي سمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما. وقال الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح في برقية إلى رئيس التحرير

يسرني أن أتقدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين بجريدة «النهار» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لصدور جريدتكم ذلك الصرح الإعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا. ونحن إذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد ونؤكد لكم امتناننا بجهودكم الإعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة النهار ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين أن تتواصل جهودكم الطيبة من أجل دعم مسيرة العمل الإعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. من جهتها قالت الشيخة حصة الحمود في تهنئتها يسعدني أن أتقدم إليكم ولكل العاملين بالجريدة الموقرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 16 لتأسيس جريدة النهار هذا الصرح الإعلامي الوطني المرموق والذي ساهم في رقي الوعي الفكري السياسي والاجتماعي والثقافي في وطننا الحبيب وذلك بطرح إعلامي يتسم بالموضوعية والمسؤولية والشفافية وحرية الكلمة مما جعلها شعلة مضيئة للباحثين عن النزاهة وكرامة الفكر، وفي هذه الذكرى العطرة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وأسأل الله جل وعلا أن يسدد خطى الجميع لما فيه الخير لوطننا الحبيب.

مسيرة صحافية

وقال سفير المغرب لدى الكويت علي ابن عيسى بمناسبة احتفال جريدتكم الغراء بعيدها السادس عشر، يسعدني ان اتقدم اليكم بأخلص عبارات التهاني والتبريك، متمنيا لكم شخصيا ولاسرة الجريدة اطراد النجاح والتألق في تأدية مهامكم النبيلة لما فيه خدمة واثراء الحقل الاعلامي ببلدكم الشقيق.

والله العلي القدير اسأل ان يسدل عليكم اردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق والسداد رفيقكم في مهامكم الجليلة، ويبارك جهودكم ومسيرتكم الصحافية بالمزيد من النجاح والتوفيق. بدوره، قال رئيس تحرير جريدة الخليج احمد بهبهاني: يطيب لي بمناسبة احتفال جريدة «النهار» الغراء بعيدها الـ 16، ان أتقدم لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، مباركا مسيرة صحافية متميزة استطاعت خلالها ان تؤكد تميزها في الصحافة الكويتية والعربية، وتمكنت من تكريس الكثير من القيم والمبادئ المهنية، وطرح القضايا الوطنية والعربية والموضوعات الصحافية المتنوعة في جميع المجالات بحيادية ومهنية. كما سجلت «النهار» مواقف وطنية مشرفة، ودافعت عن قضايا الكويت والأمة العربية، ووضعت نصب عينيها دائما المصلحة الوطنية العليا للكويت. وفي هذه المناسبة لا يسعني الا ان اثمن جهودكم المخلصة والبناءة، في تعزيز اللحمة الوطنية والمهنية العالية في تعاملها مع الاحداث، والتزامها الحقيقي بالكلمة الصداقة، والحس الوطني الرفيع، لذا استحقت الاحترام والتقدير. اننا اذ نهنئ «النهار» بهذه المناسبة الطيبة، فإننا نتمنى لها ان تواصل مسيرتها المتميزة، وان تبقى دائما مشرقة في سماء الاعلام الكويتي والعربي. مع تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح. أما رئيس مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء والاسرى والمفقودين فايز العنزي فقال في برقيته: يطيب لي شخصيا، ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية ان أتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين في جريدتنا الغراء«النهار» بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 16 لانطلاقتها المجيدة. ولا يسعني في هذه المقام الا ان اشيد بدعم جريدة «النهار» الدائم والمتواصل لكل من قضية الشهداء والاسرى والمفقودين بشكل عام وانشطة الجمعية وفعالياتها بشكل خاص. وختاما اسأل الله تعالى ان يديم عليكم النجاحات المتواصلة والانجازات الملموسة في خدمة الاعلام الكويتي المقروء والوطن العربي بشكل عام.

