تسجيل «خافت» يومي الجمعة والسبت

وطن النهار

شهدت ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية في يومها السادس منذ فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الامة 2022 تقدم 16 مرشحا من بينهم امرأة، حيث تقدم للترشح في الدائرة الثانية مرشحان وفي الثالثة 4 مرشحين وفي الرابعة 3 مرشحين ذكور ومرشحة واحدة اما الخامسة فشهدت تسجيل 6 مرشحين من الذكور ليصل اجمالي المرشحين المقيدين في جميع الدوائر الى 289 مرشحا ومرشحة بعد تنازل مرشحا واحدا، وكان من ابرز المرشحين لليوم السادس النائب والوزير السابق مبارك العرو والنائب السابق سعد الخنفور.

وكانت ادارة شؤون الانتخابات قد شهدت يوم الجمعة اليوم الخامس للتسجيل في انتخابات مجلس الامة تقدم 10 مرشحين 8 ذكور و2 اناث بطلبات الترشح للفصل التشريعي الـ17 امة 2022 المقرر عقدها في 29 سبتمبر الحالي.

وتوزعت اعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى مرشحان ذكور هم: خالد حسين الشطي - عدنان ابراهيم الصالح والدائرة الثانية ثلاثة مرشحين 1 ذكور - 2 اناث وهم: حصة عبدالعزيز المليفي - خالد عايد العنزي - خلود طاهر الشمري، اما الدائرة الرابعة: اربعة مرشحين ذكور هم: طلال زيد البصمان - عبدالرحمن عبدالله الهاجري - علي مرضي البغيلي - محمد عيد الخرينج وفي الدائرة الخامسة: مرشح واحد فهيد حمد العجمي وكانت ادارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.

وقال مرشح الدائرة الثالثة مبارك زيد العرو انا لم ازل في المعارضة وذهابي الى الحكومة كان بعد المصالحة الوطنية وجاء اعلان تعاوننا مع سمو الامير لما فيه خير الكويت ومصلحة الكويت وانا اصبحت بالحكومة وليس مع الحكومة

وبشان التعيينات في فترة توليه الوزارة وتغييرها على يد الوزير الذي خلفه اوضح ان الامر يعتبر طبيعيا فانا عينت كويتيين مطابقين للشروط وللوزير الذي اعقبني له قناعاته وقراراته الخاصة به.

واشار الى ان التصويت بالبطاقة المدنية خطوة بالاتجاه الصحيح وتاثيرها من عدمه ستقررها صناديق الانتخابات، لافتا الى ان الكويت قبل خطاب الامير في عام 2022 تختلف عما بعد الخطاب والاجواء الانتخابية ستكون ممتازة.

من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور: ان اعلان الترشح جاء استجابة للخطاب السامي لسمو الامير الذي القاه بالنيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ونحن بالسابق فعلنا دورنا الرقابي في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وطرحنا الثقة فيه بعد ان اعطيناه الثقة اكثر من مرة ونقول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد النواف نحن مستبشرون بك خير وخصوصا بعد ما راينا ما يقوم به من جولات وجولات ميدانية وتواصله مع المواطنين وتفعيله للادوات الدستورية له. وأضاف اقول لناخبيني في الدائرة الرابعة: ان سعد الخنفور كما عهدتموه سابقا وهو في خدمة الوطن والناخبين في كل المجالات.

من جهته، أشاد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د. احمد الرشيدي بالخطاب التاريخي الذي جاء انعكاسا واستجابة لنزع ملاحظات المرحله السابقة.

وقال ان تعديل الجداول الانتخابية وضعت النقاط على الحروف ومنع التلاعب بالتصويت او التحايل من قبل البعض.

بدوره قال مرشح الدائرة الانتخابية الثالثه صلاح الهاشم: من حقنا ان نطالب رئيس الحكومة القادم بحسن اختيار الوزراء وان تلتزم الحكومة بتقديم خطة عمل تبين الميزانية اللازمه والفترة الزمنية لانجاز المشاريع التي نتطلع لانجازها.

وطالب بالعمل على سرعة استرداد الاموال المسروقة بعدما صدرت احكام نهائية ضد سرقة الناقلات والتأمينات.

بدورها قالت مرشحة الدائرة الانتخابية الرابعة انوار القحطاني: ان المجلس السابق لم يقدم اي انجاز وبناء عليه علينا ان نحسن الاختيار.

وطالبت الحكومة الالتفات الى مطالب المرأة الكويتية والعمل على تحقيق كل احتياجاتها ولايمكن ان تقيم المراه الكويتيه بحجابها فكيف تلزم المرأة لدخول السلك العسكري بلبس الحجاب.

من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الخامسة سعود الحرفان السهلي، ان اليوم الكويت مقبلة على مرحلة مفصلية في تاريخها وتحتاج فيها الى تضافر جميع الجهود.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر الكندري: نريد ان ننهض بالكويت وننتقل من مرحلة راكدة متأخرة الى مرحلة اصلاحية ومرحلة رخاء ونفوت الفرص على كل من يعمل على تعطيل النهضة وتأخر البلد لافتا الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

واوضح الكندري ان لديه اوليات عديدة وانه سيكون نموذج مشرفا لافتا الى انه سيرتكز في حملته الانتخابية على ثلاثة اضلاع رئيسة اولها: سيتبنى فيه اصلاحات سياسية والثاني: اصلاحات اقتصادية والثالث: اصلاحات مجتمعية.

وتابع الكندري: وسيرى كل ابناء وبنات المجتمع الكويتي كل ذلك على ورقة وقلم ونحن ابناء الجيل الحالي اذا لم نغير من نهجنا وفكرنا ونحن اصحاب اطلاعات وثقافات ومعرفة فلن يكون فينا خير والكويت تستاهل منا اكثر.

وأشار مرشح الدائرة الثالثة حسن علي حسين الى الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة وبعثت الأمل لدى المواطنين. وبين حسين ان على الحكومة المقبلة استحقاقات عدة ابرزها تقديم رؤية واضحة للاصلاح مقرون ببرنامج عمل حكومي مع خطة زمنية واضحة، لافتا الى انه على المجلس القادم مسؤولية مضاعفة من خلال مراقبة برنامج عمل الحكومة وتقديم حزمة من القوانين لحل المشاكل التي يأن منها المواطن مثل الملف الاسكاني والتعليمي والملفات الاقتصادية ونسف كل القوانين المقيدة للحريات التي شرعتها المجالس السابقة. من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي: تقدمت بترشحي ممثلا لابناء الشعب الكويتي وابناء الدائرة الثانية ساعيا في تحقيق طموحاتهم وحل قضاياها ونحن متفائلون جدا بالاصلاح وتتويج الخطوات الاصلاحية التي قامت بها القيادة السياسية، مشيرا الى ان الاصلاح والتشريع والانجاز سيكون هدفه في المجلس القادم في ظل تعطل تلك الامور في الـ 15 عاما الماضية من عمر مجلس الامة

واكد ان الكل من اطياف المجتمع والكتل النيابية تقريبا تجمع على شخصية الرئيس السابق احمد السعدون كرئيس للمجلس القادم كونه يلتزم باللوائح والقوانين ويستخدم صلاحيته بشكل صحيح ويعطي المجال للجميع بممارسة حقوقهم وتقديم اقتراحاتهم والتعبير عن رأيهم. بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري بعد خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد تشجع الكثير من المواطنين والناشطين للترشح لانتخابات مجلس الامة وان شاء الله سنشارك في هذا العرس الديموقراطي الكبير ونخدم بلدنا على اتم وجه.

