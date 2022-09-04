الحمد: التعاون مع الحكومة «نص دستوري» وليس تهمة

وطن النهار

قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة م. احمد الحمد ان الخطاب السياسي في كثير من الأحيان خلال المرحلة السابقة كان اقصائيا وفي احيان اخرى حمل لبسا كبيرا، موضحا كمثال على ذلك بأن التعاون مع الحكومة والذي هو نص دستوري واضح وصريح تحول الى تهمة يتقاذفها البعض ضد الآخرين، وأصبح معيار البطولة في الأداء السياسي هو حجم الصراخ ضد الحكومة والقدرة على تعطيل العمل معها في حين ان المعيار يجب ان يكون مصلحة الوطن والمواطن وليس الموقف من الحكومة، منبها الى ضرورة ان يحاكم اداء النائب على مواقفه من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت.

وبين الحمد انه في الاطار نفسه وجدنا ان الأدوات الدستورية ومنها الاستجوابات تحولت من البعد الناظم لها بوصفها حقا للنائب في ممارسة عمله الرقابي الى ان تكون وسيلة للتجاذبات السياسية ولذلك وجدنا كثيرا من المواقف النيابية فيما يتعلق بالاستجوابات المتكررة مرتبطا بالموقف السياسي المسبق وليس بالأداء الفني للمستجوب، موضحا ان الصدام بين الحكومة والمجلس ليس ظاهرة مستجدة بل هو ظاهرة قديمة والسبب هو الخلل في بنية نظامنا السياسي ولا يمكننا ان نتحدث عن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين ما لم يتم اصلاح هذا الخلل. وبين الحمد انه يأمل ان تشهد المرحلة المقبلة تصحيحا للعلاقة بين السلطتين وأن تجنح للتعاون المنشود لما يحقق تطلعات المواطنين في الاصلاح ومحاربة الفساد وحل القضايا المزمنة. وشدد الحمد على انه لم يسع في يوم من الأيام خلال عمله النيابي لتحقيق مصلحة شخصية على حساب الكويت والكويتيين وأنه كان واضحا في مواقفه وكلامه وممارساته وتصرفاته بما يمليه عليه القسم الذي اقسمه، مبينا انه حرص على تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون مع الحكومة لتحقيق مصالح الشعب.

