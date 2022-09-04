أبو الملح: الاختصاصات النادرة تغادر الكويت بسبب التعنت

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد عيسى ابو الملح لانتخابات مجلس الأمة 2022 على ضرورة فتح فرص حقيقية للشباب الكويتي القادر على العطاء والابداع، معتبرا الشباب الكويتي ثروة وطنية وعلينا تشجيعهم، والاستثمار بطاقاتهم، مضيفا ان الشباب الكويتي طاقة فاعلة وقوة ضاربة ولكن يحتاجون منا الدعم والصقل لمواهبهم، والتشجيع على الاستثمار للبدء بالمشاريع الصناعية والتجارية لكي يتم الخروج من الأزمة الاقتصادية التي حلت على العالم ككل وطالت الخليج العربي، لاعتماد بعض الدول ومنها الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وشدد ابو الملح على ضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات الكويتية فهناك الكثير من الخبرات والاختصاصات النادرة تغادر الكويت بغير رجعة بسبب التعنت القانوني والرتابة الحكومية وعدم الدعم والتشجيع، وكم من العناصر اصحاب الخبرات ولديهم مشاريع ابداعية ناجحة ولكن تستفيد منهم دول اخرى، مضيفا ان الأجدر بالحكومة محاولة الاستماع لهم وفتح المجال امامهم لطرح رؤيتهم وتطلعاتهم وتطبيقها في سبيل النهوض بالاقتصاد الكويتي، فلدينا خبرات اقتصادية وسياسية وصناعية وتجارية ولكن اغلب الكفاءات تتجه للخارج لعدم افساح المجال امامهم، وهم كويتيون ولاؤهم لوطنهم وأهلهم وأرضهم، ونجد على النقيض وافدين قد سهلت لهم الدولة السيطرة على قطاعات معينة ولسنا ضد ذلك ولكن ابناء الوطن احق بهذه الفرص فالوافد بالنهاية يصدر امواله لخارج الدولة بعكس الكويتي..

ودعا ابو الملح الى تشجيع الشباب المبدعين على اساس التحفيز والتشجيع من الحكومة والمؤسسات والوثوق بطاقاتهم، ودعم القطاع الحكومي.

