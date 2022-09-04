«الإعلام» تنفي منع الصحف الإلكترونية من تغطية الانتخابات

وطن النهار

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام انوار مراد ان ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن منع الصحف الالكترونية من تغطية عملية تسجيل المرشحين لانتخابات «أمة 2022» امر عار من الصحة. وأوضحت في تصريح صحافي ان الوزارة تشيد بدور الاعلاميين في تغطية هذا الحدث المهم كما تدعوهم الى الالتزام بالحيادية والمهنية في التغطية الاعلامية.

وأضافت ان الوزارة تسخر كل امكانياتها لضمان تنظيم العمل في المركز الاعلامي وتوفير كل ما من شأنه تسهيل مهمة الاعلاميين لابراز هذا الحدث بالشكل المطلوب منوهة بدور رجال وزارة الداخلية في التنظيم وتسهيل عملية دخول وخروج المرشحين.

وأكدت ان ما اتخذته وزارة الاعلام من اجراءات هي تنظيمية وتساهم بشكل مباشر في تسهيل مهمة الاعلاميين بتغطية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات المقبلة.

وذكرت انه تم وضع «بوديوم» في المركز الاعلامي اضافة الى توفير جهاز «مكسر صوت» لظهور التغطية بالشكل المهني المطلوب دون الحاجة الى وضع مايكروفونات وسائل الاعلام على منصة التصريحات وبطريقة تتيح للجميع التغطية بكل دقة ووضوح.

وقالت مراد ان الوزارة بدأت باصدار هويات خاصة لكل الوسائل الاعلامية المرخصة لدخول مركز الاعلاميين في ادارة شؤون الانتخابات لتنظيم عملية الدخول وضمان نجاح التغطية الاعلامية بالشكل الذي يليق بديموقراطية دولة الكويت.

وأثنت المتحدث باسم وزارة الاعلام على تعاون جميع وسائل الاعلام وعلى اشادتهم بالتنظيم في المركز الاعلامي متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

