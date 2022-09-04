سيبي جورج: الهند صيدلية العالم

وطن النهار

أكد سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج، ان احتفال اونام اصبح احد اكثر المهرجانات الهندية شهرة وانتظارا في الكويت ليس فقط من قبل الجالية الهندية ولكن ايضاً من قبل العديد من الكويتيين، لافتا الى انه بالفعل احد المهرجانات الوطنية للهند متجاوزة التنوع الاقليمي واللغوي وحتى الديني والثقافي. وقال في كلمته الافتتاحية ان الاحتفال بأونام هو بتاريخنا وروحنا الحضارية وقيمنا العائلية وقبل كل شيء روح «فاسودايفا كودومباكام» العالم اسرة واحدة. وأشار الى انه في العامين الماضيين، برزت الهند باسم «صيدلية العالم» من خلال قيادة مكافحة جائحة كرونا «كوفيد - 19» من خلال توفير الأدوية المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19» الى اكثر من 150 دولة ولقاحات «صنع في الهند» لأكثر من مائة دولة بما في ذلك الكويت.