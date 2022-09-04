السودان أشاد بالدعم الكويتي لمتضرري السيول

وطن النهار

أشاد السودان بالجهود الانسانية التي تبذلها الكويت عبر هيئاتها المختلفة لدعم ومساعدة المتضررين من كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت البلاد. وشدد ممثل مفوضية العون الانساني المشرفة على العمل الانساني في السودان آدم ابراهيم في مؤتمر صحافي على اهمية جهود الكويت في دعم متضرري الامطار والسيول ببلاده والتي «لم تتأخر عن الاستجابة لأي نداء» مقدما شكره لها حكومة وشعبا على «دعمها الانساني والتنموي». ومن جانبه قال سفير الكويت في الخرطوم د. فهد الظفيري ان الكويت سارعت في العمل على مساعدة السودان على مواجهة آثار الامطار والسيول، مشددا على ضرورة المساهمة في اتخاذ تدابير مستقبلية لعدم تكرار ما حدث.