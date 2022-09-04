تغييرات قيادية واسعة قبل انتخابات «مجلس الأمة»

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن الجهات الحكومية المختصة تجري تقييماً شاملاً لقيادات الصف الثاني في عدد من الجهات العامة، بهدف تحضير الكفاءات منها لتولي مناصب قيادية اقتصادية ومالية هامة.

وأوضحت أن عملية تغيير كبيرة مرتقبة لقيادات الصف الأول في عدة جهات، مشيرة إلى أن سجل الإنجازات وجودة القرارات والحفاظ على المال خلال سنوات تولي المناصب ستكون فيصلاً في تحديد استمرارية القيادي من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن التركيز على تطوير القيادات الشابة مستمر في ظل الرغبة الحكومية الجادة بتجديد الدماء في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، بغرض تحريك المياه الراكدة في العديد من المشروعات المتأخرة في نسب الإنجاز.

وقالت : ان هناك مساعي جادة لتسكين القيادات المطلوبة قبل انعقاد مجلس الأمة، حتى لا تتدخل الواسطة والمحسوبية في تلك العمليات التي وصفتها بالمحورية في المرحلة المقبلة.

ودعت المصادر ذاتها إلى إعطاء القيادات الجديدة الفرصة الكاملة لإثبات قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، خاصة وأن خطواتها الحالية مبشرة وتدعو للتفاؤل والأمل.

وتأتي تلك التحركات الحكومية في ظل تراجع وتيرة الانجازات التي شهدتها العديد من المشاريع التنموية في الآونة الأخيرة وجعلت ضرورة إنجازها أمراً ملحاً في المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد الحاجة لخلق وظائف جديدة لخريجي الجامعات والقضاء على البطالة، بالإضافة لتوافر السلع والخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.

