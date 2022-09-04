الشريعان: إضافة حليب الأطفال على البطاقة التموينية

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان قراراً وزارياً يقضي بإضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة. ونص القرار في مادته الأولى على إضافة مادة حليب الأطفال والتي شملت بيبي آند مي العضوي بتركيبة غذائية مختلفة وبأسعار مدعومة. ونص القرار في مادته الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة. ونص القرار في مادته الثالثة على جميع المسؤولين تنفيذ القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر 2022.

