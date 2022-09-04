تجاوز عدد الرحلات الملغاة 800 رحلة الإضراب يلغي آلاف رحلات «لوفتهانزا»

مال وأعمال

قالت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، إنها قد تضطر إلى إلغاء المزيد من الرحلات خلال الأسبوع الحالي، بعد أن قامت شركة الخطوط الألمانية بإلغاء كافة رحلاتها من داخل ألمانيا، والتي تجاوز عددها 800 رحلة، بسبب إضراب يقوم به الطيارون بالشركة.

وأوضحت الشركة أن الإضراب تسبب في ضرر لنحو 130 ألف مسافر، بعد إلغاء كافة رحلاتها حول ألمانيا، وتحديدًا بمراكز الشركة في مدينتي فرانكفورت وميونخ، كما أوضحت أنها قد تقوم بإلغاء المزيد من الرحلات خلال يومي السبت أو الأحد.

وكانت الشركة قد طلبت من الركاب تأجيل رحلاتهم يوم الجمعة إلى أيام أخرى، أو التنقل باستخدام القطار للحفاظ على مواعيدهم، وطالبتهم بعدم القدوم إلى المطارات من الأساس لمنع حدوث أي فوضى. وأكدت الشركة أن الرحلات بشركات الطيران التابعة لها، مثل شركة الطيران السويسرية، والنمساوية، وبروكسل، وشركة «يورو وينجز» لم تتأثر بالإضراب.

