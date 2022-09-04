«بيتك» يطور تعاملاته مع الشركات إلى «الرقمنة» الكاملة

مال وأعمال

قال مدير عام التحول الرقمي والابتكار في بيت التمويل الكويتي «بيتك» مزيد عبد اللطيف المزيد، ان «بيتك» يعمل على تحويل معاملاته وتعاملاته مع الشركات المحلية الى الرقمنة بشكل كامل وعبر خطة محددة وجدول زمني يستهدف تطوير اليات التعامل بين الجانبين بحيث تعتمد افضل اساليب التطور التقني الحديث ما يسهم في تقديم افضل مجموعة من الخدمات بالاضافة الى تطوير قدرات الشركات الوطنية باعتبارها شركاء في النجاح والتطور، وتحفيزها نحو الاعتماد على التقنية واستخدام التطور الرقمي، مشيرا الى ان «بيتك» لمس تجاوبا كبيرا من مجموعة واسعة من الشركات للتعامل مع هذا التوجه الجديد الذي يشمل كل انواع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالاضافة الى بعض مشاريع المبادرين.

واضاف المزيد في تصريح صحافى بان «بيتك» اصبح البنك الرائد والاول فى الحلول الرقمية ما يستتبع تمهيد بيئة العمل للمواءمة مع هذا التوجه الاستراتيجي نحو رقمنة كل الخدمات والمنتجات والتعاملات بما يتناسب مع احتياجات وقدرات العملاء ويرتقي بأساليب تقديم الخدمة ويحقق التوفير في الجهد والوقت والتكاليف ويساعد كذلك على تحقيق معدل مستدام من التوسع والنمو والاداء التشغيلي المنتظم.

واشار الى ان «بيتك» يستخدم مجموعة من الوسائل لتحقيق اهدافه السابقة من اهمها تغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة وتطوير التعامل مع الشركات وانشاء اكاديمية للتحول الرقمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتطبيق انجح نماذج التحول الرقمي في العالم واكثرها استمرارية وجدوى وملاءمة لبيئة العمل المحلية واشدها التزاما بالضوابط والتعليمات والمعايير المعتمدة على مستوى الكويت والعالم.

وقال إن أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) اصبحت مكونا مهما من الأنشطة التشغيلية المصرفية وتحسين كفاءة العمليات والأداء وهي في تزايد مستمر، ما اسفر عن طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك) الذين يقدمون حلولا وخبرات فريدة، مضيفا أن العمل يمضي نحو توسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيزها لتشمل كافة جوانب العمل بالتعاون والتنسيق مع الادارات المعنية وفي ظل حرص عام من كل المستويات الادارية على جعل «الرقمنة» اسلوب اداء والطابع المميز والرئيس لكل الانشطة والاعمال.

واكد المزيد على الدور المحوري المهم لسياسة الابداع والابتكار التي يضعها «بيتك» كأولوية في عمله، بالاضافة الى تميز القدرات والطاقات الابتكارية لدى الموظفين التي تحقق تقدما كبيرا وتضيف مساهمات ايجابية عديدة في هذا المجال، تسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الاداء وخدمة العملاء، مشيرا الى تفرد نموذج الابتكار والابداع المعمول به في «بيتك»، ودوره في منظومة العمل، والاهتمام والدعم الذي يلقاه من الادارة التنفيذية، والتجاوب الكبير الذي يحظى به من الموظفين، والفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها سنويا وابرزها مسابقة شاملة بجوائز قيمة لأفضل الافكار الابتكارية على مستوى المجموعة، ما يؤكد جهود «بيتك» في تنمية حصته السوقية وتوسيع مجالات الخدمة لشرائح عملائه باسلوب عصري حديث ونابع من فكر موظفين قائمين على رأس العمل مباشرة، ما يعني دراية واسعة بالتفاصيل وتخفيض في النفقات.

ويضع «بيتك» الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمله، ويقدر كثيرا أصحاب الافكار المبتكرة على مستوى موظفيه، وقد نجحت العديد من الخدمات والمنتجات التي قدمها «بيتك» وكانت من نتاج أفكار مبدعة واقتراحات وتصورات ايجابية من موظفيه، ويتم تنَظّيَم مسابقة سنوية على مستوى مجموعة «بيتك» ترصد لها جوائز كبيرة.

