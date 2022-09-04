«برقان»: 20 فائزاً في حساب «الكنز»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان، أمس، عن أسماء الـ 20 فائزاً في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار. يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين: عباس حسن غدار، عبير شناوه طاهر، امير عبدالحميد الصايغ، برهان اسفنديار كمالي، دانييل مورس، ايلي تامر دعيبس، هادي فهد العجمي، حسن علي الشطي، الشيخة حصة محمد الصباح، حسين محمد ابو ذراع، خالد احمد العجمي، مهى ايليان كردوس، مهدي بادع الغضبان، ماهر شاكر عقيله، مأمون احمد فاروق، منصور مختار حسين، نوره عبرالله المطير، سعيد شكرالله سياح، سمير عبدالحميد الحمر، عمر فاروق سوندال.

ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحباً ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25,000 دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350,000 دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار. ويوفر حساب كنز أيضاً فرص أكبر لـ29 عميلا سنوياً للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5,000 دينار. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسة (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

