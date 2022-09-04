«المتحد» حصد جائزة أفضل بنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مال وأعمال

أعلن البنك الاهلي المتحد عن نيله جائزة أفضل بنك في التسويق والخدمات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة جلوبل فاينانس، حيث تأتي هذه الجائزة تتويجًا لجهود البنك المُتميزة ودوره الفعّال في وسائل التواصل من خلال إستراتيجيته الفعال لجذب وخدمة العملاء من مستخدمي القنوات الرقمية، ونجاح هذه الإسترتيجية في نمو العملاء الذين يعتمدون عن القنوات الرقمية، فضلا عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بالبنك من خلال فريق من أفضل المتخصصين في هذا المجال، والترويج للمنتجات والخدمات والأنشطة التوعوية والحملات المتميزة التي يتم إطلاقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبنك. وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه من خلال توفير محتوى تفاعلي مفيد وشيق للمتابعين وربط البنك بالمجتمع من خلال المشاركة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

وقد تم اختيار البنك للحصول على هذه الجائزة من بين المشاركات التي تم تقييمها من قبل لجنة من المحكمين ذوي المستوى العالمي قبل أن تتم مراجعتها من قبل «انفوسيس» الشركة العالمية الرائدة في مجال الإستشارات وتكنوجيا المعلومات وبعد ذلك يكون الاختيار النهائي من قبل محرري «جلوبال فايننس».

وفي حديثها حول هذه المناسبة، صرحت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي قائلةً: «تعد هذه الجائزة بمثابة تتويجا جهود البنك المبذولة لتطوير وتنمية قنواته للتواصل الاجتماعي و نجاحا لسعينا المستمر في استخدام منصاتنا الاجتماعية للبقاء على تواصل مع عملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم في ظل الإتجاه إلى الرقمنة في تقديم الخدمات المصرفية الذى يشهده العالم ككل.

وأضافت التميمي: «نواصل في البنك الاهلي المتحد تنفيذ استراتيجية مبتكرة تعتمد على التفاعل الاستباقي مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية. وتُركّز منصاتنا الاجتماعية بشكل أساسي على تعزيز التفاعل وتقديم محتوى تثقيفي للجمهور من خلال مسابقات شيقة، كما نحرص دائمًا على تعريف العملاء بمجموعة منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر منصات البنك للتواصل الاجتماعي كما حرص البنك على دعم حملة لنكن على دراية في عامها الثاني من خلال القيام بدور فعال في تعزيز الثقافة المالية بين العملاء ومساعدتهم على إجراء معاملاتهم المصرفية بأمان.

وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد يواصل اهتمامه بمنصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها من أهم القنوات للتواصل بين البنك وعملائه الكرام واللذين نتقدم لهم بخالص الشكر على تجاوبهم وثقتهم، ونؤكد لهم استمرار حرصنا على التواصل معهم والتعرف على مقترحاتهم، كما نشكر فريق التواصل الاجتماعي بالبنك على جهودهم المخلصة وعملهم المتميز.

