حملت عنوان «رائدات الأعمال التحديات والحلول» العصفور ترأست جلسة في المنتدى العربي للمرأة العاملة

مال وأعمال

أوصى المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة بتركيز صياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية، وتعزيز واستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة من خلال إعادة تأهيل القوى العاملة العربية خاصة بالنسبة للإناث لمواجهة التحديات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية، وتطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز وجود المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتهيئة البنى الأساسية وتطويرها لتوسيع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإتاحتها للجميع دون تمييز.

وترأست الدكتورة سناء العصفور الامينة العامة المساعدة بلجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية جلسة رائدات الأعمال التحديات والحلول في المنتدى الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية، بمنتجع ميلينيوم صلالة تحت عنوان «مستقبل ريادة الأعمال النسائية في ظل الاقتصاديات الرقمية».

وتناول خلال إقامته عدة محاور في الأطر المؤسسية والتشريعية لريادة الأعمال النسائية وبناء قدرات رائدات الأعمال: «التعليم والتدريب الرقمي»، وشارك فيه عدد من المسؤولين والاختصاصيين وصنّاع القرار من خلال أوراق عمل تتعمق في طرحها حول العمل على تعزيز إسهامات القطاع الخاص في جذب وزيادة عدد رائدات الأعمال؛ المشتغلات بالأعمال الرقمية، ووضـع قاعدة علمية وتدريبية لدفع المرأة للقيام بدور أكبر ضـمن قوى العمل الرقمية، وتزويدها بالأدوات والمهارات التي تحتاج إليها، والحد من العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في قوة العمل عن طريق وضـع ترتيبات أكثر مرونة للعمل عن بعد، وإيجاد فرص جديدة عبر الإنترنت، وتطوير بيئة التجارة الإلكترونية، وتخصيص برامج مرنة تستهدف رائدات الأعمال المستخدمات للبيئة الرقمية والأدوات التكنولوجية.

كما أوصى المنتدى بضرورة تبني استراتيجيات الشمول المالي التي تهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى التمويل والخدمات المالية الرقمية المرتبط به، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا التي تهم المرأة العاملة ولا سيما تطوير البرامج المشتركة لتعزيز مهارات المرأة في تحليل البيانات، وتطوير إمكاناتها في ريادة الأعمال وتهيئة المجتمع لتقبل فكرة مساهمة النساء كرائدات أعمال وتقديم الدعم المهني، وتذليل العقبات وتوجيه الطلبة نحو مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والإنتاج والابتكار وتصميم وإدارة المشروعات، وذلك من خلال تبني نهج تعليمي مبكر بأهمية ريادة الأعمال للمرأة وللمجتمع ككل.

