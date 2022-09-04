«هيئة الأسواق»: تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال في الأول من سبتمبر 2022 القرار رقم (139) لسنة 2022، والخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. حيث تهدف الهيئة بشكل خاص من تنفيذ هذا المشروع إلى تحقيق الآتي:

تمكين وتشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين داخل وخارج الكويت على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.

توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة، وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (وخاصة المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).

تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها، بما يسهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها.

تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

وتضمن هذا القرار أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي كان أبرزها:

إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي، وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

وضع آلية جـديدة لتحديد من له حق حضـور الجمعية العامة من خلال إضافة تـعريف واضـح يسـمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.

عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة.

تنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.

