«المركز»: أداء إيجابي لمعظم أسواق المال الخليجية رغم تراجع أسعار النفط

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أغسطس 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بدرجة طفيفة لينخفض بنسبة 0.1%. وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 12.3% خلال الشهر مع تراجع الطلب وتزايد المخاوف من الركود وعدم اليقين بشأن اتفاق نووي محتمل مع إيران.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع النفط والغاز وقطاع التأمين الرابح الأكبر، بارتفاع نسبته 4.6% و4.3% على التوالي. بينما كان قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 14.8% و6.4% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم مشاريع الكويت القابضة وسهم هيومان سوفت أكبر مكاسب في أغسطس بنسبة 5.9% و4.9% على التوالي. وكان سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم شركة عقارات الكويت الأكثر انخفاضاً خلال الشهر بنسبة 11.4% و8.1% على التوالي. وقد حصلت شركة مشاريع الكويت على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس المال، والتي سيتم استخدامها في تنفيذ اندماج شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في شهر أغسطس لإبقاء معدلات التضخم ضمن نسب مقبولة.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء الأسواق الخليجية أفضل من الأسواق العالمية، حيث لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 0.7% خلال أغسطس. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر.

ونوّه تقرير «المركز» إلى ارتفاع الفائض المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 129% خلال النصف الأول من عام 2022. ووفقاً لبلومبرغ، تستهدف حكومة دبي جمع مليار دولار أمريكي من طرح «سالك» للاكتتاب العام بدءاً من الشهر المقبل.

واختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 12.3% لشهر أغسطس 2022، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24.1%.

