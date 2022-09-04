وزارة النفط تطلق جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن إطلاق جائزة التحول الرقمي (هاكاثون) 2022 في دورتها الثانية، والتي تستهدف إنشاء برنامج نفطي رقمي متطور تتم الاستفادة منه لتنفيذ ومتابعة كل العمليات النفطية عبر الذكاء الاصطناعي مما يساعد على تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وإثرائها وخلق قيمة مضافة للقطاع النفطي الكويتي.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن برنامج الشؤون الفنية وإدارة العلاقات العامة بالوزارة مسؤولان عن الجائزة، وذلك بالتعاون مع القطاع الفني والتكنولوجي في وزارة النفط، وتستهدف الجائزة الكوادر الفنية والطاقات الشبابية من الجهات الأكاديمية والنفطية وهم شركاء النجاح، وذلك بمشاركة عدد من الجهات هي: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت وشركة شلمبرجير الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة البترول الوطنية الكويتية والجامعة الاسترالية في الكويت (ACK) والجامعة الاميركية للشرق الأوسط (AUM والجامعة الاميركية في الكويت (AUK). وذكرت «النفط» انه تم فتح باب التسجيل في الجائزة خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أكتوبر 2022، على أن يكون بدء الانطلاق والمشاركة وورش العمل من 13 اكتوبر إلى 24 نوفمبر المقبل واعلان الفائزين والنتائج النهائية في 20 ديسمبر المقبل.

مشيرة إلى أن الآلية المتبعة للتسجيل ستكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط.

وذكرت وزارة النفط أنه تم الاتفاق على تحديد 4 فئات هي كالتالي: الفئة الاولى، التي تضم طالبات وطلاب الجامعات والمعاهد التخصصية الحكومية والخاصة ذات الصلة، والفئة الثانية والتي تضم مجموعة التخصصات الفنية في الشركات النفطية الكويتية والخريجين الجدد وذوي الخبرة والتي تبلغ خبرتهم 5 سنوات فأقل، والفئة الثالثة الخاصة بوزارة النفط، واخيراً الفئة الرابعة تضم مشاركات خارجية اقليمية يتم دعوتها للمشاركة.

فريق العمل

وقالت وزارة إنه تم الاتفاق على وجود لجنة منظمة لمتابعة الأعمال المتمثلة في متابعة سير عمليات الجائزة والإعداد والتنسيق والإشراف على الخطة الإعلامية والمتابعة للموقع الإلكتروني وإعداد الدعوات والكتب الرسمية وآلية المخاطبات الرسمية عبر وزارة النفط وإرسالها إلى جميع الجهات المشاركة وتدشين صفحة التسجيل للجائزة بموقع وزارة النفط وعملية التقييم للمشاركات. وذكرت أن فريق عمل الجائزة برئاسة وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين، ومديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، قاموا بزيارات ميدانية إلى الجهات المشاركة لاستعراض الجائزة، حيث تم زيارة جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) حيث كان في استقبال الفريق عميد كلية الهندسة والبترول الأستاذ الدكتور عايد سليمان ، وممثل الكلية في الجائزة الدكتور مبخوت الدوسري، وقامت اللجنة كذلك بزيارة شركة البترول الوطنية الكويتية وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز أحمد الدعيج ومدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة خلود المطيري ومدير تقنية المعلومات في الشركة ناجي المري.

